România va fi lovită de al treilea val al pandemiei de coronavirus. Un medic trage un semnal de alarmă: „De acest virus nu vom scăpa”

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli infecțioase din Timișoara, declara că la sfârșitul lunii decembrie numărul de cazuri noi zilnice poate ajunge la 19.000, dacă românii nu respectă măsurile sanitare. Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a vorbit la Digi24 că autoritățile sunt responsabile pentru creșterea infectărilor din cauza faptului că neglijează domeniul sănătății publice.

„Eu cred că numărul de cazuri va începe să crească din nou, va începe să crească din nou datorită incapacității de intervenție în zona sănătății publice, adică măsurile astea de indentificare a persoanelor și a contacților trebuie să crescă puțin ca să oprim transmiterea, oricum o să asistăm la creșterea numărului de cazuri în secțiile ATI și din nefericire și a deceselor.

Rămâne de văzut dacă măsurile luate de autorități după alegeri vor fi foarte stricte, mă refer la cele legate de funcționarea economiei și atunci probabil se va ajunge și la o scădere a numărului de cazuri, rămâne să vedem ce fel de strategii aplică autoritățile”, spune medicul Rafila.

Când vine al treilea val al pandemiei de coronavirus în România

Profesorul Rafila susține că autoritățile se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri la începutul anului viitor, în cazul în care campania de vaccinare va întâmpina dificultăți.

„Noi acum ne găsim, ca să fiu și eu în trendul vremurilor, în valul 2, am văzut că sunt țări, ca Japonia, unde apare al treilea val epidemic. Există decalaje între țări, probabil că până la sfârșitul anului să se oprească creșterea, nu știu să vă spun cifre în momentul de față, nu vreau să fac speculații. Este posibil ca după o perioadă de măsuri stricte, care va duce la scăderea cazurilor, spre primăvară, dacă nu o să reușim să administrăm suficient de mult vaccin, să asitam la o nouă creștere începând cu luna februarie”, spune medicul.

Când scăpăm de virus

Reprezentantul României la OMS consideră că lumea nu va scăpa de noul coronavirus și doar vaccinul este cel care poate oferi protecție lumii întregi. „De acest virus nu vom scăpa, nimeni nu a crezut vreodată. Noi am reușit să eradicăm o singură boală, variola, uitați-vă, boli virale la care vaccinul are peste 95% eficacitate, rujeola de exemplu, în fiecare an face sute de mii de victime, cu toate că boala e prevenibilă prin vaccinare.

Izbucniri epidemice la nivel local, microepidemii vor continua să există și în anii următori, fără un impact similar cu ceea ce se întâmplă în momentul de față, pentru că acum dacă am trecut 10% prin boală sau 15%, există 85- 90% care nu au trecut prin boală, discutăm de o populație care nu s-a întâlnit cu boala și e la risc. După introducerea vaccinării, putem să estimăm că vom avea o rezistență indusă prin vaccinare”, adaugă Rafila.

