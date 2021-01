Kanal D a spulberat audientele aseara, cu prima editie a celui de-al doilea sezon al celui mai asteptat show din 2021; Reality-ul a pozitionat statia pe primul loc in audiente, pe toate targeturile

nfruntare de infarct aseara, la „Survivor Romania”, la Kanal D, in prima editie a celui de-al doilea sezon al show-ului fenomen! Reality-ul, prezentat de Daniel Pavel, a inregistrat audiente uriase, pozitionandu-se pe primul loc pe toate targeturile monitorizate.

Peste doua milioane de telespectatori au urmarit, in medie, Kanal D, in fiecare minut al difuzarii show-ului, minutul de aur, inregistrat la 21:29, adunand in fata micilor ecrane 2.371.000

de privitori din intreaga tara.

Kanal D s-a plasat pe primul loc, pe toate targeturile monitorizate, cu 8,8% Rating si 25,1% cota de piata, la nivelul publicului Comercial, 11,3% Rating si 23,5% cota de piata, la nivelul publicului National, si 9,4% Rating si 21,0% cota de piata, pe All Urban, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Romanii au ales, aseara, „Survivor Romania”!

In primul joc, cel disputat aseara, cu o miza uriasa, adapostul si acoperisul, Faimosii si Razboinicii au luptat pana la epuizare, pe un traseul spectaculos, in Marea Caraibilor. Milioanele de telespectatori au avut parte de o competitie extrem de stransa intre cele doua echipe, care au intors scorul de mai multe ori, tinand atat concurentii cat si telespectatorii cu sufletul la gura.

Au aparut si primele accidentari, primul foto finish, dar si prima renuntare in timpul jocului. Finalul a fost disputat prin stafeta mixta, la capatul careia Razboinicii au iesit invingatori.

Roxana Nemes si Cosmin Stanciu, de la Faimosi, si Roxana Ghita si Lucian Barbu, de la Razboinici au intrat la stefata mixta, iar in final s-au luptat, pana la ultimul cub spulberat de pe masa, in strigatele coechipierilor, Cosmin Stanciu si Roxana Ghita.

Zannidache a fost cel care a deschis aseara seria victoriilor, acesta facand un adevarat spectacol pe traseul cu platforme rabatabile, tobogan, moristi uriase si apa de un verde smarald a Caraibilor.

Fiecare concurent si-a pus la bataie toate atuurile fizice si psihice, in timpul curselor nebune pe traseu, dar si la finalul unde indemanarea putea oferi surprize uriase.

Urmeaza in aceasta seara o noua confruntare extrem de intensa, dupa o noapte in care Faimosii au dormit in conditii precare, nevoiti sa isi construiasca un acoperis si sa isi caute hrana. Pe de alta parte, Razboinicii au beneficiat de acoperis si foc, dar spiritele s-au incins intre ei si a izbucnit

si primul conflict in tabara albastra.

Nu pierdeti, in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua confruntare la „Survivor Romania”, show-ul cel mai asteptat de romani in 2021!

Sursa Kantar Media Romania

09.01.2021

National Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 11,3 23,5 2003 Antena 1 4,8 9,9 846 Pro TV 4,6 9,5 806 SURVIVOR Romania TV 3,5 7,3 625 19:58-23:03 Antena 3 2,4 5,0 428 TVR 2 2,2 4,5 380 TVR 1 2,0 4,2 360 Prima TV 1,2 2,5 211 Realitatea Plus 1,0 2,0 170 Pro Cinema 0,9 1,8 157