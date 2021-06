Romanii au ales „Europenele” din Republica Dominicana! Kanal D, prima pozitie in topul audientelor, aseara, cu meciul eveniment, cu echipe mixte, Grecia-Romania! Statia a acumulat peste 20% cota de piata, pe toate targeturile monitorizate

Milioane de oameni au ales sa priveasca „Europenele” din Republica Dominicana, Kanal D plasandu-se pe primul loc in preferintele publicului, pe toate targeturile monitorizate.

In intervalul de difuzare a reality-ului fenomen, statia a ocupat prima pozitie pe podiumul audientelor, inregistrand 8,5% Rating si 21,2% cota de piata, pe targetul National, 6,1% Rating si 21,9% Share, pe targetul Comercial, si 7,6% si 20,4% Share, in randul publicului de la orase.

1.497.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, confruntarea celor doua echipe mixte, iar in minutul de aur (22:19), peste doua milioane de fani ai show-ului (2.013.000) prezentat de Daniel Pavel, erau cu ochii pe Kanal D si cu sufletul alaturi de concurentii preferati.

In premiera pentru „Survivor Romania”, aseara s-au reunit echipele „Survivor Grecia” si „Survivor Romania”. Faimosilor li s-au alaturat membrii echipei Rosii din Grecia, in vreme ce Razboinicii au luptat umar la umar cu Albastrii Greciei. O experienta iesita din comun, in urma careia Echipa Rosie si-a adjudecat reusita, cu scorul de 10-6. Punctul decisiv a fost inscris de concurentul Ilias, in duelul cu Marius.

Aseara a avut loc si eliminarea lui Stefan din competitie, acesta intrunind cele mai putine voturi din partea publicului. Favoritii publicului de saptamana aceasta au fost Zannidache, in echipa Faimosilor, si Andrei, in echipa Razboinicilor. Momentul plecarii lui Stefan a fost unul extrem de emotionant; jucator redutabil, care si-a castigat respectul coechipierilor si pe cel al adversarilor, acesta a parasit „Survivor Romania” cu fruntea sus, in ropote de aplauze.