Românii demonstrează încă o dată că nu au spirit civic! Un tânăr a zăcut minute bune prăbușit la pământ și nimeni nu l-a ajutat

Indolența și nepăsarea oamenilor aporape că l-au costat viața pe un tânăr de 35 de ani din Pitești. Bărbatul s-a prăbușit la pământ pe o stradă intens circulată, sub privire șocate ale trecătorilor.

Zeci de minute a zăcut acolo, fără ca cineva să-l ajute. Deși nimeni nu s-a arătat dornic să-i dea o mână de ajutor, cineva s-a găsit să filmeze întreaga scenă!

Bărbatul a zăcut întins pe jos preț de zeci de minute[Sursa foto: Captură YouTube]

Simțul civic al românilor lipsește cu desăvârșire

Clipe de coșmar pentru un bărbat din Pitești. Acesta aproape că s-a stins din viață, după ce a căzut lat pe asfalt și nimeni nu l-a ajutat. Deși în jurul lui se aflau mai multe persoane, timp de zeci de minunte nici măcar una nu s-a apropiat de el. Abia după o bună bucată de timp cineva s-a îndurat și a apelat serviciul 112, iar la scurt timp a apărut și un echipaj SMURD.

Totul e bine când se termină cu bine! Tânărul a fost transportat de urgență la Spitalul de Urgență din Pitești, iar medicii au constatat că încă era în viață.

Se pare că bărbatul suferire o criză epileptică, după ce primise vestea că mama lui s-a stins din viață!

Filmarea cu el care zace inconștient, pe asfalt, într-o zonă intens populată, sub privirile nepăsătoare ale trecătorilor, a stârnit revoltă pe internet.

Internauții îi critică dur pe piteștenii care se aflau în apropiere de el.

Experimentul social al vloggerului Ciprian Dafinescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Experimentul social al unui vlogger a scos la iveală că românii sunt pasivi la violență

În urmă cu mai bine de un an, vloggerul Cipian Dafinescu și iubita lui au încercat un experiment social în care au vrut să vadă cum reacționează românii în momentul în care sunt martorii unei agresiuni. Aceștia au filmat totul și au postat pe Youtube vlogg-ul, iar rezultatele sunt incredibile.

În timp ce acesta se preface că o bate pe iubita lui, într-o stație de autobuz în care se aflau mai mulți cetățeni, abolut nimeni nu intervine, ci privesc ca la spectacol bătaia pe care o încasează fata.

„Iniţial, ne-am gândit să facem în felul următor: băiatul să agreseze fata, aşteptându-ne ca oamenii să intervină, iar apoi am vrut să facem invers, fata să agreseze băiatul şi automat nimeni să nu intervină. Când am văzut că nimeni nu intervine când fata este agresată, am renunţat la partea a doua”, a declarat Ciprian Dafinescu.