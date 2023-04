Romanița Iovan dezvăluie cum se menține mereu în formă! Creatoarea de modă are câteva reguli pe care le respectă cu sfințenie

In articol:

Romanița Iovan este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta muncește mult și face sacrificii mari pentru a rămâne în cea mai bună formă a sa. Creatoarea de modă a reușit, de-a lungul anilor, să mascheze vârsta pe care o are, însă, cu toate acestea, se pare că trecerea timpului nu își pune amprenta asupra sa.

Romanița Iovan, totul despre vicii

Romanița Iovan are un întreg arsenal de reguli atunci când vine vorba despre sănătatea și silueta sa. Creatoarea de modă se asigură că este mereu în cea mai bună formă și are mare grijă de sănătatea ei.

Astfel, vedeta recunoaște că nu a pus niciodată mâna pe tutun, iar în privința alcoolului, a gustat o singură dată și și-a dat seama că nu este pentru ea. De asemenea, recunoaște că nu pierde nopțile, iar dacă se întâmplă să adoarmă mai târziu, recuperează în următoarele zile.

„Este foarte importantă sănătatea. De exemplu: nu beau alcool, nu am băut niciodată. Am gustat și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu am fumat, nu fumez și nici nu am pierdut nopțile. Este important, într-adevăr.

Dacă am adormit la ora 12 sau la ora 1 noaptea, într-o anumită seară, am suferit din punctul ăsta de vedere și am zis că trebuie să recuperez, cumva, acele ore nedormite. Sunt importante toate mișcările astea. Mănânc și sănătos, mă îngrijesc. E ceva ce fac de mică. Nu s-a întâmplat acum doi ani sau ceva de genul. Mă întrețin și mă preocupă lucrul asta!”, a mărturisit Romanița Iovan, pentru impact.ro.

Creatoarea de modă este atentă la alimentație

Romanița Iovan recunoaște că mai mănâncă uneori cartofi prăjiți, însă exclude în totalitate fast-food-ul din alimentația sa. Vedeta are grijă la ceea ce mănâncă și nu mai consideră asta un regim alimentar, ci mai degrabă un stil de viață.

„Nu mănânc Fast-Food, poate foarte rar niște cartofi prăjiți. Nu am un regim de mâncare, ci un regim de viață. Mănânc mai mult salate și verzituri. Am zis întotdeauna că, dacă mănânci verde, rămâi verde. Asta e părerea mea! Mănânc foarte puțină carne, mai mult mănânc pește”, a mai spus creatoarea de modă.

Romanița Iovan, un stil de viață sănătos [Sursa foto: Instagram]