Romanița Iovan, secretul siluetei de invidiat, la 57 de ani. Programul zilnic de la care nu se abate vedeta: ”Cel mai bun tratament”

Romanița Iovan este este dintre celebre creatoare de la modă de la noi, care-și ascunde la perfecție vârsta.

Vedeta împlinește în toamna acestui an 58 de ani, dar mulți ar spune că ar putea concura oricând cu tinerele domnișoare la capitolul frumusețe.

Romanița Iovan se declară o împătimită a sportului

Și asta pentru că silueta sa este una de dis, care nu o dă de gol că este mama unui adolescent. Această imagine, notează ea, și-a căpătat-o în urmă cu 15 ani, atunci când a dat jos peste 20 de kilograme și a început un alt stil de viață. Din acel moment, pentru ea, sportul este soluția salvatoare.

„Am avut 24 de kg în plus, nu a fost o chestie așa simplă. Imediat după ce am născut, deci acum 15 ani, am început un regim foarte serios de sport. După părerea mea, cel mai bun tratament pentru o prospețime și o ținută potrivită a corpului este mișcarea”, a spus Romanița Iovan, notează Viva.

Deși se apropie de pragul vârstei de 60 de ani, Romanița Iovan spune că nu trece nicio zi în care să nu aloce câteva zeci de minute mișcării.

Pe lângă programul de cardio, vedeta își antrenează zilnic și fiecare grupă de mușchi, susținând că mișcarea pe care o face zilnic o ajută să fie o mamă tânără pentru băiatul ei în vârstă de 15 ani, să arate bine, dar și să se simtă la fel de bine. Astfel, în ceea ce o privește, sportul, spune creatoarea de modă, a făcut minuni.

„Fac sport în fiecare zi acasă, nu la sală. Am între 30-40 de minute de sărit de coardă, cardio înseamnă asta, după aceea am programe de grupe de mușchi, fac picioare sau fac brațe, că fac biceps, că fac triceps, că fac abdomen, deci am un program foarte serios din punctul acesta de vedere. Mai sunt 5 luni și fac 58 de ani și vreau să fiu și eu o tânără mămică pentru că am și copil mic, are 15 ani, chiar dacă are 1.86 m. Cred că ăsta este până la urmă secretul: fac mișcare foarte multă, adică în fiecare zi”, a mai spus creatoarea de modă.