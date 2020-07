Sursa foto: https://unsplash.com/photos/eTmL0zy3ZNs

Alegerea rochiilor de zi ideale pentru vara poate fi de cele mai multe ori dificila. Fie nu gasesti un anumit model sau culoare, fie ai deja rochii asemanatoare in garderoba. Din fericire, pentru a evita aceste situatii, avem un sfat pentru tine: comanda rochii deosebite din magazinele online de profil. In continuare, o sa iti prezentam cinci rochii de zi de la InPuff, in diferite stiluri, astfel incat sa iti dai seama care ti se potriveste mai bine. Adori rochiile romantice, moderne sau clasice? Speram sa iti placa recomandarile noastre!

Daca preferi stilul clasic, s-ar putea sa iti placa o rochie de inspiratie retro, asa cum se purta in anii ‘50: Rochia MBG in clos caramizie cu buline si dantela alba. Pe atunci, la mare cautare erau rochiile in clos si imprimeurile cu buline, exact asa cum este si cea pe care ti-o recomandam. Culoarea este una deosebita, perfecta pentru anotimpul acesta: un caramiziu superb, care se potriveste de minune cu imprimeul cu buline albe. Pentru un plus de eleganta, rochia are dantela aplicata in partea de jos si in partea din fata de regasesc nasturi decorativi tip perlute. Manecile sunt scurte si bufante, un alt detaliu romantic, care completeaza aspectul retro al rochiei.

Rochia Pretty Girl de vara ecru in clos cu nasturi tip perla este ideala atat pentru o intalnire cu prietenii, dar si pentru a fi purtata in concediu, la mare. Este usor de asortat, are o croiala in clos si este realizata din bumbac. Pentru a arata perfect in orice clipa, rochia este prevazuta cu dublura, iar pentru un aspect modern, broderia este perforata. In partea de jos este decorata cu un volanas. Avand bretele subtiri, iti va fi foarte usor sa porti rochia chiar si in zilele toride.

Daca esti o fire romantica, urmatoarele doua rochii vor fi cu siguranta pe placul tau! Prima este Rochia Pretty Girl de vara vernil din bumbac cu umerii goi. Asa cum probabil stii deja, rochiile si bluzele cu umerii cazuti ofera oricarei tinute un aer misterios, romantic si feminin. Rochia este realizata din bumbac si elastan, are o croiala in clos si talia accentuata cu ajutorul unui elastic. Se inchide in fata cu ajutorul unor nasturi tip perla, iar in zona bustului si in partea de jos prezinta pliuri. Suntem convinsi ca o sa iti placa si culoarea: un vernil deosebit, ideal pentru vara si foarte usor de asortat.

Asa cum ti-am promis, iti prezentam o alta rochie romantica: Rochia Atmosphere scurta din voal cu umerii goi si imprimeu floral. Daca ar fi sa iti recomandam un imprimeu ideal pentru vara, cu siguranta ar fi cel floral. Datorita aspectului deosebit al rochiei, o poti purta cu succes la orice eveniment elegant de zi. Are o textura de voal, prezinta dublura si este prevazuta cu elastic pentru sustinere in partea de sus si la terminatiile manecilor.

Incheiem seria de recomandari cu o piesa vestimentara moderna: Rochia Pretty Girl de zi conica cu imprimeu girafa si curea in talie. Cu siguranta nu vei trece neobservata purtand aceasta rochie, atat din punct de vedere al cromaticii, dar si al croielii. Este o rochie impunatoare, perfecta pentru evenimentele de zi la care iti doresti un look modern, usor business.Talia este accentuata cu ajutorul unei curele detasabile, iar imprimeul din partea de jos suntem siguri ca va fi pe placul tau!

Nu-i asa ca rochiile prezentate sunt ideale pentru vara aceasta? Am vrea sa stim pe care o preferi si de ce!