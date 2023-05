Românul care a pus pe picioare o afacere profitabilă într-un loc părăsit de 3 decenii. Sorin Preda a dat lovitura vieții sale

In articol:

Un român a tras lozul cel mare cu o afacere pe care a pornit-o de la 0 într-un sat aflat la o distanță de circa 25 de km de Timișoara. Sorin Preda este cel care a investit 2 milioane de euro într-un loc părăsit de 3 decenii, însă care acum îi aduce sume consistente anual.

Bărbatul care a văzut un potențial în afacere care a fost ignorată multă vreme se numește Sorin Preda. Acesta a reușit să reconsolideze un loc părăsit de circa 30 de ani. Este vorba despre domeniul baronilor Muranyi, situat în satul Murani.

„Noi am văzut potențialul locului. Domeniul ce era într-o paragină totală de 25 de ani. Am început de la minus, nu de la zero, în sensul că un an a durat desțelenirea locului, celor 60.000 de mp, pe care am început să construim un parc tematic și centru de agrement”, spune Sorin Prada, conform Observator.

Afacere în care nu credea nimeni a devenit una dintre cele mai profitabile

Terenul se întinde pe o suprafață de 60 000 mp, însă a întâmpinat provocări încă de la început. A fost necesar să depună eforturi considerabile pentru a curăța și a amenaja terenul. Ulterior, a fost construit un centru de agrement și un parc tematic. Ceea ce atrage cel mai mult atenția este conacul, care a fost ridicat în anul 1871.

Investițiile de 2 milioane de euro, pe care le-a făcut inițial pentru a-și pune pe picioare afacerea, îi aduce în momentul de față un profit considerabil anual.

Sorin Preda se mândrește cu cel mai lung traseu de drumeție cu obstacole din întreaga țară. Nu duce lipsă nici de animale, deținând peste 150 de specii în fermă.

„Suntem în ferma cu povești, unde avem peste 150 de animale și păsări. Tărâmul aventurilor, cel mai lung traseu de drumeție cu obstacole din țară”, a mai spus Sorin Prada.