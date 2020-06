Bătrânul avea vârsta de 111 ani și 231 de zile.

Anunțul a fost făcut de Alexandra Dobre, consilier în administrația Capitalei a dat, pe contul de Facebook.

„In aceasta dimineata Dumitru Comanescu, cel mai longeviv bărbat al planetei, a încetat din viata la 111 ani si 231 zile. Onorată că l-am cunoscut, voi păstra în suflet amintirea clipelor petrecute impreuna, iar gândurile bune pe care mi le-a transmis la ultima întâlnire, imi vor rămâne în memorie veșnic. Dumitru Comanescu a fost OMUL POVESTE care a scris istorie. Iubitor de matematica dar pasionat de plante, pasiune ce l-a dus către meseria de inginer agronom, a fost in spatele frontului pentru a asigura pâinea țării în cel de-al doilea război mondial. A muncit cu pasiune 70 de ani, a avut o viata cumpătată, inconjurat de dragostea familiei. A supravietuit si ne-a incurajat pe toti in perioada pandemiei, insa de acum le va canta romantele atat de dragi si va recita poezii, ingerilor. Drum lin printre stele! Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Condoleante familiei!”, a scris Alexandra Dobre.

Dumitru Comănescu s-a născut pe 8 noiembrie 1908, în Provița de Jos, județul Prahova. El a fost de profesie inginer agronom și trăiește în acest moment în București.

„Dragii mei, am primit cu emoție vestea cea mare, dar, în primul rând aș vrea să transmit condoleanțe familiei fostului lider mondial, Robert Weighton. Mă simt onorat și binecuvântat să fiu acum, oficial, cel mai vârstnic bărbat din lume și să reprezint România la cel mai inalt nivel! Este incredibil!”, declara Dumitru Comănescu când a fost declarat cel mai bătrân om al planetei.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, care m-au ajutat și susținut de-a lungul anilor, familiei, prietenilor și apropiaților. Dar mai ales, pentru tot, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că El a ales să fiu astăzi aici, pe primul loc în clasamentul celor mai în vârstă bărbați din lume. Vă multumesc pentru urări și gândurile frumoase, vă doresc multă sănătate și sper ca dumneavoastră să mă depășiți!”, mai spunea Comănescu.

Bărbatul susținea că secretul longevității sale a fost dragostea familiei, a soției, fiilor și nepoților.