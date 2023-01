Romeo Fantastik a fost greu încercat de viață! După ce i-au decedat părinții, a aflat că suferă de diabet: "Am fost terminat, am plecat în munți să îmi revin" | EXCLUSIV

In articol:

Romeo Fantastik, invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, a vorbit despre cum a ajuns să cânte, despre familia lui, dar și despre celebrele lui piese.

Romeo Fantastik și-a pierdut ambii părinți

Romeo a povestit cât a durat să compună piesa Carolina, dar ne-a dezvăluit și că urmează o colaborare cu Tzancă Uraganu pentru Carolina 2. Cântărețul ne-a spus despre fiul lui, George, despre ceilalți copii care nu știu că el este tatăl lor, dar și despre iubita lui din prezent cu care își dorește nuntă.

Romeo Fantastik a trecut printr-o dramă de nedescris. Mai întâi și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp mama. Atunci a decis să ia o pauză de la tot și să se mute în munți. Așa și-a revenit, s-a întors în țară, a înregistrat o piesă care a devenit hit și a înțeles că trebuie să continue cu muzica.

"Când a murit tata, mi-a luat tot cheful de viață. Practic am fost terminat și am plecat în Occident să îmi revin. Am stat acolo, am descoperit Elveția, munții, am stat numai în Alpi. Așa m-a chemat Nek odată la studio și am revenit. De atunci mi-a mai cam venit viața. Am avut numai pumni. După ce a murit tata, am mai sta puțin, a murit și mama, alt pumn. Atunci, după cum vedeți, m-am albit, dar mi-a trecut, sunt bine acum. Sunt bine, sănătos, pe sistem nervos.", a declarat Romeo Fantastik.

Romeo Fantastik a avut probleme mari de sănătate

Asta nu e tot! Romeo Fantastik s-a confruntat și cu probleme serioase de sănătate. Niciun organ nu mai funcționa cum trebuie, fiind diagnosticat cu diabet. Acum se simte bine, dar are mare grijă la stilul de viață.

"Eram terminat, trebuia să mor, practic. M-am dus și mi-am făcut analizele. Aveam eu o tradiție a mea să nu merg niciodată la doctor, cea mai mare prostie. Aveam colesterolul praf...toate alea prin mine erau terminate. Eram rablă, medical vorbind. După un an de zile, mi-au ieșit toate analizele bune. Acum mă simt foarte bine, recunosc că mai am grijă la ce mănânc, mai fac foarte mici excese uneori, dar nu des. Nu îmi fac de cap, că îmi e și frică. Ar trebui să mă și apuc de sport.", a mai spus Romeo Fantastik.

Romeo Fantastik vrea să lanseze un hit cu Tzancă Uraganu

Cel mai mare hit al lui Romeo Fantastik a fost Carolina, iar acum pregătește o surpriză pentru fani și anume partea a doua a șlagărului. Nu doar atât, dar ar vrea un duet cu Tzancă Uraganu pe această piesă.

"Carolina 2 este deja pregătită, numai că încă nu ne-am decis la beat, ce beat punem. Candidatul principal e Tzancă, bineînțeles. Dacă vă spun cât e beat-ul pe bune înnebuniți. Tzancă e colegul nostru la studio. E un băiat ok, foarte ok. E ca noi așa, nu e fițos, bengos, nu are nimic. E normal.", a mărturisit Romeo Fantastik, la Bărbați vs Femei.

