Romică Țociu a dezvăluit ce făcea pentru bani, înainte de a ajunge cunoscut! S-a aflat abia acum: „Vara plecam pe litoral și...”

In articol:

Romică Țociu se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de comedie de la noi din țară. Acesta a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar alături de colegul său de scenă, Cornel Palade, actorul a bucurat publicul ani la rând.

Sincer din fire, Romică Țociu nu s-a dat înlături din a povesti din ce și-a câștigat primii bani, dar și să explice concret cum și-a început cariera în actorie, drumul său nefiind unul ușor.

Romică Țociu, despre primii bani câștigați: „Vindeam gogoși sau sucuri pe plajă”

Romică Țociu se declară mândru, căci de-a lungul vieții a avut ocazia să experimenteze numeroase lucruri, în special când a venit vorba despre meserii. Așadar, prima dată, cunoscutul actor și-a câștigat banii din gogoșile și sucurile pe care le vindea pe plajă, urmând ca apoi să facă parte din brigăzile artistice și nu numai.

„Primii bani i-am câștigat lucrând la mare. Vara plecam pe litoral şi vindeam gogoşi sau sucuri pe plajă. Am făcut parte şi din brigăzile artistice ale momentului. În clasa a 12-a, la proiectul de final, pe care trebuia să îl scrii tehnic, eu am reuşit să îl scriu cu mâna liberă. Le scriam colegilor din armată felicitări şi tot felul de texte… Am făcut de toate, crede-mă!”, a dezvăluit Romică Țociu, pentru Viva.ro.

Cum și-a început actorul cariera

Romică Țociu se consideră un norocos, căci a avut numeroase uși deschise pentru a-și duce la bun sfârșit planurile pe care le avea în cariera de actor, însă tot succesul său nu ar fi fost posibil fără munca grea, mai spune el.

„Dintotdeauna mi-am dorit asta. Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze. În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în „A douăsprezecea noapte, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea. Unii s-ar bate cu pumnul în piept, spunând că marii actori sunt mentorii lor, dar pentru mine au fost aceia care m-au descoperit la grupul artistic CFR Craiova, pentru că au simțit în mine un mare potențial. A doua persoană care m-a văzut și m-a ajutat să ajung la Teatrul muzical din Galați a fost Cornel Palade, apoi regizorul Bițu Fălticineanu de la Teatrul Constantin Tănase, pe care nu am să îl uit niciodată, pentru că a făcut un lucru pe care nimeni nu l-a făcut, acela fiind de a mă pune într-un spectacol alături de Draga Olteanu-Matei, unde am jucat timp de 10 ani. Mai apoi, norocul meu a început să se confirme și să meargă ca uns, fiindcă am reușit să îi cunosc pe marii actori Dem Rădulescu, Jean Constantin, alături de care am lucrat zeci de ani și am fost în nenumărate turnee. Cred că m-a iubit Dumnezeu să primesc această șansă în viață.”, a mai povestit Romică Țociu pentru aceeași sursă.

Romică Țociu și Cornel Palade [Sursa foto: Instagram]