Romina de la Survivor România o critică dur pe Mellina! Iată ce-i reproșează: „Trebuia să împartă și nu a făcut-o”

Romina, fosta concurentă din echipa Războinicilor, a părăsit competiția fenomen Survivor România după doar trei săptămâni.

Votul decisiv l-a avut Andrei Dascălu, care în primă fază a mărturisit că o va nominaliza pe Mellina, despre care ar fi spus că este „falsă și fomistă”, însă s-a sucit în ultimul moment, iar în timpul Consiliului de Eliminare a votat-o pe Romina pentru a pleca acasă.

Deși nu a stat prea mult în competiție, Romina a văzut și a auzit destule cât să-și facă o părere despre fiecare fost coleg din echipa albastră, iar multe, spune ea, nu sunt așa cum se văd pe micile ecrane.

Echipa albastră

Romina o acuză pe Mellina că nu împarte mâncare cu colegii de echipă

Se pare că după ce Romina și Mellina au adunat mai mulți crabi, de această „delicatesă” nu s-a bucurat decât Mellina, care i-a pus deoparte și i-a mâncat singură. Romina povestește că a fost de-a dreptul șocată când a aflat că, deși în esență sunt o echipă, fiecare gătește și mânâncă individual.

„A fost o zi bună și am strans cu Mellina mai mulți crabi. Am mâncat câțiva, iar pe restul i-a ținut Mellina intr-o desagă, iar a doua zi nu mai era niciunul, ii mancase ea pe toți. Având în vedere că trebuia să se împartă, nu i-a împărtit. Eu in ziua respectivă am mâncat doi, iar următoarele zile i-a gătit ea e toți. Nu se gatea la grup, fiecare își gătea individual”, a declarat Romina, în urmă cu puțin timp, la Teo Show.

Echipa albastră

Cum i-a caracterizat Romina pe Andrei Dascălu și pe Mellina

Trei săptămâni au fost de ajuns pentru ca Romina să-și facă o părere despre colegii alături de care a tras din greu pentru echipă.

Astăzi, în timp ce pentru unii are numai cuvinte de laudă, pe alții se bucură că nu-i mai vede și că nu mai trebuie să ia contact cu ei. Este vorba despre Andrei Dascălu și despre Mellina, care i-au lăsat un gust amar fostei războince. Se pare că lucururile nu sunt deloc așa cum le vedem la televizor, iar în realitate, cei doi, spune Romina, sunt diferiți.

Invitată în emisiunea Teo Show, Bursucu a pus-o pe Romina să caracterizeze într-un cuvânt fiecare războinic. Iată ce a spus despre doi foști colegi.

„Mellina este falsă, iar Andrei este tăcut, dar are două fețe”, a spus Romina scurt, în emisiunea de pe Kanal D.

Romina, deranjată că nu-și putea alege rivala pe treaseu: „Mi se spunea pe cine să aleg și nu prea aveam de ales ”

Se pare că strategiile sunt gândite de „cei vechi”, iar concurenții noi trebuie doar să se supună. Romina povestește că era constrânsă să o aleagă pe Andreea ca rivală, deși ea știa că poate mult mai mult din punct de vedere fizic și ar fi putut să facă față și unei adversare mai puternice. Sorin este cel care le spunea cu cine trebuie să intre pe teren.

„Când spunea domnul Dan „Faceți strategia”, venea Sorin și ne spunea pe cine să alegem. Lui Sindy îi spuneau să o aleagă pe Ana, iar mie pe Andreea de fiecare dată. Așa s-a întâmplat timp de câteva zile, nu a fost inițiativa mea, ci a lui Sorin și aprobată de cei mai vechi, iar eu fiind mai nouă am făcut ca ei în primele zile. În runda a doua ceream să intru cu Elena sau cu o fată mai puternică, că nu vreau să fiu văzută slabă din punct de vedere sportiv. Mi se spunea pe cine să aleg și nu prea aveam de ales”, a mai adăugat fosta războinică la Teo Show.