Romina, declarații șocante după ce a părăsit Survivor România! Ce spune Războinica despre Andrei: "Andrei este cu mai multe fețe"

Romina, concurenta din echipa Războinicilor, face declarații sincere după eliminarea de la Survivor România! În urmă cu doar o seară, Războinica a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, după ce a fost nominalizată de Andrei.

"Atunci când am intrat în concurs am spus că voi vota pe criterii sportive. În prezent nu am pe cine să votez, toți sunt buni. Am avut puțin timp să mă decid și sper din suflet să nu iasa. Motivul este că majoritatea punctelor aduse au fost aduse cu verigile slabe de la Faimoși. Acea persoană este Romina", este nominalizarea lui Andrei.

Romina, declarații după ce a părăsit Survivor România

Astăzi, Romina a dat primele declarații după ce a părăsit Survivor România. Concurenta face dezvăluiri neașteptate despre echipa Războinicilor, dar și de nominalizarea primită din partea lui Andrei.

Romina- Nu mă așteptam din partea lui Andrei să mă nominalizeze, cred că m-aș fi așteptat din partea celor mai vechi, dar nu din partea lui Andrei. Mie mi-a spus că o va vota pe Mellina, dar, din păcate, m-a votat pe mine. Suta la sută este Andrei cu două fețe. Cu o zi înainte de jocul de comunicare, m-a întrebat dacă voi ieși favorita publicului, pe cine votez. I-am spus că nu am nicio șansă să ies favorita publicului, pentru că sunt mai nouă, dar dacă aș ieși așa, aș vota Starlin, pentru că am luat-o în ordinea în care se descurcă pe traseu. Atunci i-am zis, tu, dacă ai ieși favoritul publicului, pe cine ai vota?! Mi-a spus Mellina, l-am întrebat de ce și a zis că Mellina este falsă și este fomistă. Exact astea au fost cuvintele lui.

În continuare, Romina a mai vorbit și despre strategiile pe care concurenții din echipa Războinicilor le-au făcut.

Romina- Este o strategie între cei vechi, cei care au fost de la început. Următoarea cred va fi Sindy, eu așa o bănuiesc.

Totodată, fosta concurentă recunoaște faptul că ar fi putut să rămână în competiție până la final.

Romina- Puteam să o duc până la sfârșitul competiției. Nu am avut nicio problemă, am putut să-mi stăpânesc foamea, de obicei, nu prea mă stăpânesc, dar aici mi-am spus mental și chiar nu am simțit foamea. Am avut doar anumite momente în care simțeam că mi-e foame, mai luam cocos, puțină apă și îmi trecea de foame.

"Andrei este cu mai multe fețe"

Romina, însă, nu poate trece peste nominalizarea făcută de Andrei. Ba chiar mai mult, Războinica spune despre fostul ei coleg de echipă că este cu mai multe fețe.

Romina- Nu că sunt supărată pe Andrei, dar în ultima perioadă am văzut că Andrei este cu mai multe fețe, mă așteptam, poate nu acum, dar poate pe parcus, pentru că el încerca să se muleze pe cei mai vechi. El spunea că votează pe cineva, o spunea cu voce tare, mă întreba pe mine ce votez.... Eu nu aveam nimic de ascuns.. și atunci el zicea "Sorin e mai slab, că el ar trebui votat"...Da, eu o să iau asta în calcul.. Și atunci el, pe ultima sută de metri, își schimba votul, ca să se muleze pe cei vechi, ca să prindă curaj, ca să nu fie votat. Andrei, în general, nu prea vorbește.. Când nu erau jocuri, își punea pătura în cap, stătea acolo în cortul lui și mai vorbea așa din când în când, nu îl vedeam să zâmbească.