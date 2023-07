Rona Hartner a avut de trecut o mare cumpănă a vieții. Artista a fost diagnosticată cu cancer la colon: „Îmi pierdusem vocea și memoria”

In articol:

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. Deși vedeta este mereu cu zâmbetul pe buze și emană o energie pozitivă, întreaga sa putere izvorăște din perioadele grele pe care le-a înfruntat de-a lungul timpului.

Rona Hartner a suferit de boala secolului, și anume cancer la colon. Vedeta s-a chinuit timp de 12 luni cu boala cruntă, însă a reușit să o învingă ca prin minune. Cum a luptat Rona Hartner cu nemilosul cancer?

Rona Hartner a suferit de cancer la colon

Viața Ronei Hartner nu a fost mereu presărată de bucurii și momente fericite. Actrița a fost față în față cu o boală nemiloasă, însă a rămas puternică și a luptat până în ultimul moment.

Anul 2019 a fost un an cu ghinion pentru marea actriță, Rona Hartner. Vedeta a fost diagnosticată cu cancer la colon și la ficat, iar viața ei a însemnat, de atunci, o goană continuă în căutarea tratamentelor și remediilor pentru a se vindeca.

După mult timp în care a căutat tot felul de metode de a ieși învingătoare, Rona Hartner a ajuns la o clinică din Franța, unde a avut parte de tratamentul de care avea nevoie.

Vedeta a trecut prin momente grele în timpul tratamentului, însă, în final s-a dovedit a fi o femeie puternică și a reușit să facă față cu succes cancerului.

”Am avut, acum trei ani, o mare cumpănă a vieţii. Am traversat un cancer... îmi pierdusem vocea și memoria. Nu mai aveam dicţie. Era foarte greu. Ca artist, să-ţi pierzi memoria, să nu-ţi mai ştii propriile piese... A fost cumplit! Din fericire, m-am reinventat!“, a declarat Rona Hartner.

Rona Hartner a avut de trecut o mare cumpănă a vieții. Artista a suferit de cancer la colon: „Îmi pierdusem vocea și memoria” [Sursa foto: Facebook]

Cum a învins Rona Hartner cancerul

Chiar dacă medicii au anticipat un timp de vindecare pentru Rona Hartner de 7 ani, aceasta a reușit să învingă cancerul în doar 12 luni. De atunci, și-a reînceput activitatea și are grijă mai mare ca niciodată de sănătatea ei.

Deși acum se simte mai bine ca niciodată, nu poate să nu își amintească sacrificiile pe care le-a făcut în acea perioadă. Artista a făcut chimioterapie în Franța și a încercat să își pună pe pauză toate activitățile. A fost o perioadă de liniște, odihnă și departe de haosul cu care era obișnuită.

„Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri”, a declarat Rona Hartner, pentru viva.ro.

