Rona Hartner a dezvăluit ce nu trebuie să facă bărbatul care îi va fura inima! Actrița are o singură cerință și nici nu vrea să audă de așa ceva: "Am alergie"

Rona Hartner a povestit, la "Duet cu Alexandra Ungureanu" cum ar trebui să fie bărbatul care îi va fura inima.

Actrița are o serie de calități, dar există și un defect pentru care ar refuza pe oricine.

Rona Hartner își dorește să se îndrăgostească și să găsească marea iubire. Actrița recunoaște că până acum alegerile sale au fost haotice, așa cum le numește chiar ea, atunci când vine vorba de bărbați, însă spune că lucrurile s-au schimbat și privește altfel lucrurile acum. În prezent, vedeta spune că nu ar mai închide ochii la unele defecte și dacă ar fi nevoie și-ar asculta, în primul rând, instinctul.

Rona Hartner își dorește o relație

Efervescentă și plină de viață așa cum ne-a obișnuit, Rona Hartner a dezvăluit că și-ar dori o relație de cuplu în prezent. Sinceră ca întotdeauna, artista recunoaște însă că de această dată și-ar asculta foarte mult instinctul, tocmai pentru că alegerile sale nu au fost întotdeauna cele mai inspirate.

"Îmi doresc o relație de cuplu, dar până acum alegerile mele au fost haotice. Cred că 50% este vina mea pentru că puteam să am mai multă lumină, dar uneori în viață alegi pentru că contextul a fost în așa fel în cât să nu ai niciun fel de discernământ, să fie săptămâna oarbă cum se spune. Așa a fost să fie.

Acum nu neapărat că sunt mai pretențioasă, dar o să mă potolesc să închis ochii exact când ar trebui să văd. (...) Promit că de data asta am să mă uit, nu sunt pretențioasă, dar e păcat să nu îți asculți instinctul. Acela este Sfântul Duh până la urmă", a dezvăluit Rona Hartner, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Ce nu trebuie să facă bărbatul care îi va fura inima actriței

Rona Hartner a dezvăluit clar ce nu trebuie să facă bărbatul care i-ar fura inima. Îndrăgita actriță știe bine ce vrea și recunoaște că un bărbat adevărat trebuie să fie natural, nu pensat sau chiar să aibă intervenții estetice.

"Da, cred în acel the one and only care trebuie să vină. Nu trebuie să aibă sprâncenele foarte pensate să nu fie metrosexual. Am alergie, îl bat dacă în văd în baie că se pensează. Mie îmi plac ridurile la bărbați, nu suport fața întinsă nici măcar la femei pentru că nu sunt reale.

La bărbați îmi plac ridurile și încet, încet, am și eu 50 de ani, încep să îmi accept ridurile mele. Nu am niciun fel de operație", a precizat actrița, la Kanal D2.

Rona Hartner, decizia radicală cu privire la fiica sa

Actrița a luat anul acesta o decizie radicală în ceea ce privește educația fetei sale. Rona se numără acum printre vedetele care și-au retras copiii de la școală și care au apelat la metode alternative de învățământ.

"Pe fata mea am scos-o anul acesta de la școală și face școala online.(...) Ajunge copilul la 15 ani și este un străin care a fost educat de școală, de elevi, de alte chestii și poate are niște idei și niște concepții pe care tu ca părinte nu poți sau nu vrei să le înțelegi.

Eu nu vreau să o aduc pe ea înspre mine, vreau să mă duc eu înspre ea și să o înțeleg. Îmi dau seama că nici nu îi cunoaștem pe copiii noștri și nu știm prin ce trec. Îmi aduc aminte că ajungeam acasă, îmi aruncat ghiozdanul în cameră, ieșeam afară și jucam fotbal până venea mama acasă, dar copiii noștri ce fac?!", a mărturisit ea.

