Rona Hartner, despre traumele prin care a trecut de-a lungul carierei: „Am fost agresată fizic de către un regizor”

In articol:

Rona Harner este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Vedeta este îndrăgită de public datorită carismei și talentului său. Totuși, deși este mereu cu zâmbetul pe buze și radiază de fericire, vedeta a trecut și prin momente mai puțin fericite de-a lungul carierei.

Ce planuri de viitor are Rona Hartner?

Artista este foarte activă în viața profesională și își dorește să fie mereu varianta sa cea mai bună. Recent, actrița a terminat de filmat pentru cel de-al 37-lea film din cariera sa, despre care speră că va ajunge la Cannes.

„ Ieri s-a încheiat ultima zi de filmare. Este un film cu un mesaj de pace extraordinar în care joc un rol foarte important. Mi-am dat seama că, ajungând în acest film, am descoperit un nou personaj al meu, un personaj comic și cred că am să mă duc în zona asta de comedie în cinematog r af, pentru că o comedie un pic cochetă lipsește.”, a mărturisit Rona Hartner, pentru Revista VIVA!.

Citește și: Cum era, de fapt, viața Ronei Hartner alături de fostul soț: „Coșmar”. A povestit abia acum prin ce trecea: „Am avut impresia că m-am căsătorit cu întunericul”

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

De asemenea, Rona Hartner urmează să lanseze ultimul său album, la care lucrează de foarte mulți ani și vrea ca totul să fie perfect.

„ Acest album l-am compus un pic înainte de divorț și după divorț. E un album la care am lucrat practic 10 ani și care vreau să iasă la cea mai bună casă de discuri posibilă și vreau să fie pus în pagină într-un anumit fel. Am deja trei clipuri la acest album și aș vrea să iasă într-un context foarte mișto.”, a mai spus artista.

Prin ce traume a trecut Rona Hartner de-a lungul carierei sale?

Cu toate că Rona Hartner se bucură de un mare succes în cariera sa, vedeta a întâmpinat și momente neplăcute. Aceasta a mărturisit că a fost agresată fizic de un regizor.

Citește și: Biografie Rona Hartner: Vârsta, cariera și detalii inedite din viața artistei: S-a luptat timp de un an cu cancerul

„ Da, am avut ceea ce se numește un viol, dar acea agresiune a fost pentru mine un semn ca să învăț să iert ceea ce nu poate fi ier tat. (…) Asta vreau să spun, e un parcurs pe care l-am avut în viața mea un pic accidentat, cu mici lovituri. În arta mea, de exemplu, mi-a făcut un foarte mare deserviciu scandalul cu Corneliu Vadim Tudor (n. red. Corneliu Vadim Tudor a susținut, la vremea respectivă, că Rona Hartner este amanta președintelui Constantinescu), un foarte mare deserviciu. Eu, practic, am lansat moda scandalurilor fără să vreau. Pentru că am făcut o atât de mare audiență – 44% – cea mai mare audiență din secolul XX pe televiziunea română, apoi toată lumea a vrut să facă aceeași audiență și același scandal, dar acolo nu era un scandal de dragul scandalului, era un scandal pentru a salva adevărul. E o mare diferență.", a mai povestit Rona Hartner.

Rona Hartner, traumele prin care a trecut de-a lungul carierei. [Sursa foto: Facebook]