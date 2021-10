Rona Hartner, dezvăluiri incendiare din culisele divorțului de Herve Camilleri: "Nu trebuie să te simți victimă, chiar dacă te-a trădat partenerul"

In articol:

Rona Hartner și Herve Camilleri și-au spus adio definitiv. Actrița a trecut prin momente grele când s-a pronunțat divorțul, însă acum pare să fi găsit calea către vindecare.

Recent, în cadrul unui interviu acordat, vedeta a dezvăluit în ce relații a rămas cu fost soț, dar și cu ce lecții de viață s-a ales, în urma unei căsnicii eșuate.

Rona Hartner, despre lecțiile de viață cu care s-a ales după divorț

Rona Hartner a fost destul de discretă în privința a ceea ce a trăit după divorțul de Herve Camilleri și nu a dorit să intre în detalii, după despărțirea de fostul soț. Totuși, acum, când rana actriței a început să se vindece, aceasta a ținut să povestească cu ce lecții importante de viață a rămas din experiența mariajului destrămat: "Din această experiență a divorțului am învățat, ca femeie, că nu contează bunele intenții pentru un cuplu. Cuplul, de fapt, contează numai pentru el însuși. Dacă un cuplu nu este destul de solid, chiar dacă sunt proiecte făcute împreună, pot fi și copii implicați, cuplul nu rezistă. Am învățat că e mai important cuplul, decât misiunea pe care o aveam în biserică. Pentru a depăși momentul divorțului există o singură soluție: trebuie acceptat momentul de doliu, de tristețe, de abandon.

Trebuie să vezi și ce a fost rău din vina ta. Nu trebuie să te simți victimă, chiar dacă te-a trădat partenerul. Când intrăm în victimizare, nu mai suntem capabili să luptăm. Asta e foarte periculos. După o relație care a eșuat, trebuie să ieși din eșec și să lupți. Nu trebuie să te lupți cu trecutul, cu fostul soț, trebuie să lupți pentru a accepta ceea ce ai făcut tu rău. Trebuie să lupți să revii la viață și să-ți dai seama că nu s-a sfârșit lumea. Fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă uneori. Însă, decât să stai într-o relație care nu este benefică, mai bine îți vezi de viață.", a declarat Rona Hartner, pentru Cancan.ro.

În ce relații a rămas Rona Hartner cu fostul soț?

Chiar dacă a trăit alături de Herve Camilleri o poveste impresionantă de dragoste și a crezut, la un moment dat, că și-a găsit sufletul pereche, Rona Hartner a dezvăluit că relația pe care o are acum cu fostul soț este una distantă.

Actrița a recunoscut că a încercat să îi vorbească celui care i-a fost partener de viață, însă bărbatul a refuzat orice discuție: "Cu fostul soț sunt într-o relație distantă, am încercat să mă apropii de el, să vorbim puțin pe plajă. Dar nu a vrut să discute. Respect faptul că vrea această distanță. Am multe să-i mai spun, să-i mai povestesc, dar mă abțin și eu să scriu scrisori și chestii, pentru că are nevoie și el să se reconstruiască. Suntem la o distanță identică unul de celălalt. E mai bine și mai sănătos.", a mai adăugat Rona Hartner, pentru sursa amintită.