Rona Hartner, mărturii despre divorț! Actrița a povestit totul despre sacrificiile făcute pentru a-și ține căsnicia! "A fost prea mult. Era toxică relația" | EXCLUSIV

In articol:

Rona Hartner este o adevărată figură în lumea teatrului românesc. Actrița a știut mereu cum să facă publicul să zâmbească, fiind genială în tot ce face. Deși s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, asta nu a oprit-o să se bucure în continuare de viață, la maxim, așa cum îi place.

Boala Ronei Harter, motivul divorțului de Herve?

Nimeni nu ar fi crezut vreodată că povestea de dragoste dintre Rona Hartner și Herve se va sfârși pur și simplu. Cei doi au decis de comun acord că nu mai are sens să continue relația și să rămână la o simplă prietenie. Într-un interviu pentru WOWbiz, Rona a dezvăluit ce nu mai mergea exact între ea și soțul ei.

"După cancer, noi nu am știut cum să gerăm situația. După ce practic a trecut furtuna, nu am știut să gerăm ce se întâmplă. Se aceea am și divorțat. Nu m-aș fi căsătorit dacă știam că divorțez. Eram foarte fuzionali, foarte suflete pereche, dar foarte multă lume a divorțat în timpul pandemiei. La noi, pandemia a durat mult mai mult decât în România, noi am fost sechestrați pur și simplu în casă, am vrut să facem această misiune online împreună, să atinge sufletele oamenilor, să ne rugăm pentru ei, dar în același timp era foarte frustrant, pentru că nu aveai publicul, nu aveai oamenii. A fost o perioadă grea. Cred că într-un fel am pus bara prea sus, am vrut noi să facem ca un fel de biserică domestică și a fost complicat. A fost ceva care puțin ne-a depășit. Acum suntem separați, și el reușește în stilul lui și eu reușesc în stilul meu și îmi dau seama că poate am încercat prea mult să fim prea fuzionali și că nu ne-a ajutat pandemia și că am fost prea fuzionali." , a declarat Rona Hartner.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Rona Hartner: "A fost ciudat ce s-a întâmplat între noi"

Rona Hartner susține că erau exact aceeași tipologie de oameni, acest lucru dăunând relației lor. Actrița vede divorțul ca pe ceva bun care s-a întâmplat în viața ei și o oportunitate de a-și realiza proiectele profesionale pe care le are în desfășurare.

"Din ziua în care ne-am întâlnit, nu ne-am mai despărțit niciodată timp de 3 ani. A fost prea mult. Nunta a fost genială, cu fanfara prin Toulon. A fost mișto. Țin minte că ne plimbam prin Herăstrău și de mână, acum 2 ani. Eu și Herve am făcut nunta pe ascuns, nunta ortodoxă, el a vrut să fie numai pentru noi doi. A fost frumos, dar ciudat ce s-a întâmplat între noi. Cred că dacă nu eram atât de fuzionali, am fi reușit, era toxică relația. Trebuia să avem proiectul nostru, dar să păstrăm și fiecare proiectele noastre separate. La un moment dat, am renunțat la toate proiectele mele pentru noi doi și nu am făcut bine, pentru că cred că trebuia să îmi păstrez proiectele mele. Acum le-am recuperat pe toate, plus 6-7, deci am proiecte, Dumnezeu să mă ajute să le duc la capăt și să nu mai intru în nebunia și în vria în care am fost, pentru că nu vreau să o iau de la capăt, să depășesc niște limite ca oboseală și să nu fiu dispusă să nu stau cu copilul meu. O să încerc să găsesc o cale de mijloc, dacă pot, dacă nu, o să fiu din nou extremă și gata, asta e situația. Anul ăsta am 3-4 proiecte foarte mari, de care am să vă vorbesc în curând și care o să mă fugărească pe aici, e colo, o să fie bine.", ne-a mai mărturisit Rona Hartner.