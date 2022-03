Rona Hartner nu a fost uitată de fostul soț! Ce mesaj i-a transmis acesta de ziua ei de naștere: „De mult nu m-a mai văzut atât de fericită”

In articol:

Rona Hartner a împlinit, pe 9 martie, 49 de ani și nu a vrut să lasă acest moment să treacă fără o petrecere pe cinste, alături de cei dragi. Ba mai mult, aceasta spune că nu se aștepta ca la eveiment să fie atât de multe persoane, căci i-a anunțat cu doar o zi înainte.

A primit numeroase cadouri și s-a distrat pe cinste

„Fata mea mi-a spus că de mult nu m-a mai văzut atât de fericită. Au venit foarte mulți prieteni la petrecerea de ziua mea, cu toate că i-am anunțat cu o zi înainte că îmi fac ziua de naștere. Nu am prevăzut lucrurile așa, foarte tare, dar am zis că nu se poate să nu îmi fac ziua de naștere în timpul războiului ăstuia, pentru că oamenii sunt atât de stresați și ziua mea trebuie să le folosească și lor, să se simtă și ei bine! Așa că a fost extraordinar! Au venit foarte mulți prieteni, foarte mulți muzicieni. Am primit niște cercei superbi, pe care i-am și purtat, am primit de la fata mea un tablou făcut în stil grafitti, foarte mișto, foarte multe flori, parfumuri, tot felul de produse pentru față și m-au răsfățat, ce să mai! ”, a povestit Rona Hartner pentru Click!

De altfel, chiar dacă nu a fost alături de ea fizic, fostul soț nu a uitat-o de ziua ei de naștere.

Acesta i-a transmis printr-un mesaj: „La mulți ani”, a mai povestit Rona pentru sursa citată mai sus.

Rona Hartner: „ Cred că am mai degrabă o chemare să fiu consacrată ca și celibatar laic”

A fost o perioadă grea din punct de vedere sentimental pentru artista, care la finalul anului trecut a trecut printr-un divorț dureros de fostul partener de viață. Ea spune că nu mai vrea să-și fac planuri și să viseze la viitor, ci preferă ca viața să o suprindă pe plan sentimental.

„În ceea ce privește partea personală sunt împăcată, liniștită, ca să zic așa, pentru că așa trebuie să fie lucrurile acum, în perioada asta! Cred că am mai degrabă o chemare să fiu consacrată ca și celibatar laic pur și simplu, cred că asta e mai degrabă chemarea mea decât pentru căsătorie, dar nu vreau să îmi fac eu planuri, vreau să aflu ce îmi rezervă viitorul și să stau liniștită deocamdată și să mă reconstruiesc un pic”, a mai spus artista.