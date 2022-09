Rona Hartner nu și-a revenit nici acum după moartea tatălui ei! Artista își amintește cu durere ziua în care bărbatul a părăsit această lume: „Eu i-am închis ochii”

In articol:

Rona Hartner se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară. Deși are o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, fiind alături de ea la concertele și spectacolele pe care le susține, ei bine, însă, mulți dintre admiratorii săi nu știu prea multe lucrurile despre greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții, în special în copilăria sa.

Așadar, invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Rona Hartner și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit deschis despre mai multe aspecte din viața sa.

„Despărțirea de tată a fost cruntă”

Rona Hartner a suferit enorm atunci când a trebuit să se despartă de tatăl ei, atunci când părinții ei au divorțat și bărbatul a fost nevoit să se mute într-o garsonieră singur.

Cât despre copilărie, Rona își amintește că a văzut multe scandaluri în familie, gândindu-se acum că cel mai probabil părinții săi aveau mai multe probleme din cauza faptului că nu și-au putut trăi visele, din cauza vremurilor în care trăiau.

„Despărțirea de tată a fost cruntă. Deci a fost grav pentru că, la un moment dat, părinții au divorțat și tata a trebuit să fie într-o garsonieră singur. Au divorțat pentru că fiind o familie foarte pasionată și care nu și-a trăit visele, fiind obligați de comuniști să se ocupe de trei copii și și-au părăsit toate visele lor și toată chestia asta a refulat. Noi am trăit într-o ambianță și festivă, dar am trăit și multe scandaluri din suferința aia de a nu reuși.(...) La un moment dat era greu și se mai certau și erau mai agresivi și a trebuit ca tata să se îndepărteze de noi ca să fim în siguranță. Eu cred că ei au fost în depresie toată viața după ce nu au putut să-și realizeze visele din cauza contextului.”, a povestit Rona Hartner, în cadrul emisiunii ”În oglindă, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

De asemenea, Rona Hartner a vorbit și despre momentul în care tatăl ei a trecut în neființă, zi pe care artista nu o poate uita. Bărbatul se afla la un centru paliativ din Capitală, iar artista s-a întors din Franța pentru a-și vedea tatăl, împreună cu sora sa, care se întorsese din Canada.

Părintele artistei a așteptat să le vadă pe ambele fiice, pentru a-și da liniștit ultima suflare. După ce și-au văzut tatăl, cele două au mers să mănânce, iar atunci când s-au așezat la masă au simțit că ceva rău s-a întâmplat.

„Am venit din Franța pentru că eu mă ocupam de totul, a așteptat-o pe sora mea să vină din Canada. Era la un centru paliativ din București și a așteptat să vină, a făcut un semn și am luat-o pe sora mea care era obosită, am pus-o în genunchi și am făcut „Rozariul milostivirii” pe care, dacă îl faci, persoana respectivă ajunge direct în rai.(...) Noi am fost la terasă, la masa unde el desenase ultimul său tablou, la masa aia ne-am așezat si soră-mea în loc să comande mici și bere și eu la fel, ne-a bufnit plânsul și în momentul acela am simțit că noi am plecat și am început să plângem amândouă și ne-am întors la el și eu i-am închis ochii”, a mai povestit Rona Hartner.