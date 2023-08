Rona Hartner, o altă lovitură dureroasă! Artista a pierdut una dintre cele mai dragi ființe, la scurt timp după ce a aflat că are cancer. Mărturisirile triste făcute de cântăreață: „Era foarte bolnav”

In articol:

Rona Hartner traversează una dintre cele mai crunte perioade din viața sa. Artista a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară, iar acum a mai primit o lovitură dureroasă.

Una dintre cele mai dragi ființe, care i-a fost alături în momentele de cumpănă, a murit. Vizibil afectată de pierderea imensă, cântăreața și-a găsit puterea și le-a mărturisit urmăritorilor ei ce s-a întâmplat. Iată declarațiile triste făcute de către îndrăgita solistă!

Rona Hartner a fost și este o prezență remarcabilă pe scena românească și nu numai. Artista traversează acum una dintre cele mai cumplite perioade din viața sa, astfel că a fost diagnosticată pentru a doua oară cu cancer, având metastaze grave în corp. Pentru că un necaz nu vine niciodată singur, îndrăgita solistă a mai avut parte de un moment dureros. Una dintre ființele care i-au fost alături a murit. Este vorba despre cățelul artistei, care din păcate a pierdut lupta cu boala.

Pe contul ei oficial de Facebook, aceasta a inițiat o transmisiune live, unde le-a mărturisit fanilor vestea tristă. Vedeta a spus că animalul ei de companie avea probleme și crede că unul dintre motivele care l-a îmbolnăvit și pe el a fost suferința ei.

Chiar dacă este răpusă de durere, artista are încredere că lucrurile se vor îndrepta.

„Poate s-a empatizat cu tot ce s-a întâmplat. Câinele meu era bolnav în opt luni, dar nu mi-am dat seama. A murit și câinele. Am făcut și parastas pentru cățelușa mea. Am zis: ce trebuie să fac acum? Să am încredere în Dumnezeu”, a spus Rona Hartner pe rețelele de socializare.

Totodată, cântăreața a precizat că nu mai are niciun proiect, având în vedere că starea de sănătate nu îi mai permite, și că stă acasă, unde se roagă la Dumnezeu. Pierderea câinelui a afectat-o profund, pentru că patrupedul era ființa care o ajuta pe artistă să treacă peste momentele neplăcute și îi era alături necondiționat.

„Acuma, eu nu mai câștig niciun ban. Toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu.

Stau acasă cuminte și, printre altele, aveam și eu un câine mic cu care mai schimbam amarul, nu mai am câinele mic. A plecat sâmbătă. Câinele mic era foarte bolnav și nu mi-am dat seama. Câinuțul a plecat cu multă liniște în suflet. A închis ochișorii și a plecat.

Am încercat să plâng doar de două ori. Eu știu că a plecat la bine, că nu voia să îmi stea mie în cale. A vrut să plece. De azi de dimineață, cuvântul care îmi vine în suflet e libertate.”, a mai spus cântăreața.

Care este starea de sănătate a artistei

Tot pe rețelele de socializare, Rona Hartner le-a mărturisit urmăritorilor care este starea ei de sănătate. Se pare că boala cruntă o consumă extrem de tare pe artistă, simțindu-se ca la o vârstă de 185 de ani, deși ea are 50.

Cântăreața i-a îndemnat pe apropiații ei să se roage pentru ea ca să se facă bine, pentru că mai are dorințe de împlinit. Printre acestea se numără și lansarea unui album și scrierea unei cărți.

„A venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați… Le-am zis să se roage în primul rând și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani”, a mai spus Rona Hartner.