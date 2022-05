Rona Hartner, o nouă problemă de sănătate! După ce a învins cancerul, acum asta: „Am început să iau un tratament”

In articol:

De-a lungul timpului, Rona Hartner a demonstrat că este o femeie puternică, care este în stare să treacă peste toate provocările pe care i le dă viața.

În urmă cu ceva timp, artista a fost diagnosticată cu cancer, însă afecțiunea nu a îngenuncheat-o, ba din contră, a făcut-o să vrea să lupte pentru viața ei. A fost un drum greu și anevoios, care a venit nu doar cu greutăți din punct de vedere emoțional, ci și fizic.

Cu ce problemă se confruntă Rona Hartner, după ce s-a vindecat de cancer?

Vedeta a vorbit în urmă cu puțin timp de starea ei de sănătate, după ce a învins cancerul. Rona Hartner este acum nevoită să meargă regulat la medic pentru a-și face analizele. Rezultatele sunt foarte bune, iar afecțiunea nu a recidivat, însă acum trebuie să ia medicamente pentru tiroidă, căci chimioterapia a afectat-o destul de tare. În rest, însă, artista se poate lăuda că este sănătoasă tun!

„Cu sănătatea sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Chiar am făcut acum niște analize noi, fac din 6 în 6 luni, și rezultatele sunt foarte bune! Nicio recidivă nimic, sunt ok. Am început să iau un tratament pentru tiroidă, pentru că tiroida e cea mai afectată de la chimioterapie și acum având acest tratament mă simt foarte bine, cu tonusul, cu tot. Și mă bucur că am foarte multe proiecte pe care le pregătesc în această perioadă”, a explicat artista, potrivit Click.ro.

Citeste si: Andra a plecat acasă, după ce Carmen Harra a prevestit divorțul! Cu ce bărbat celebru a fost surprinsă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Rona Hartner se laudă că nu are nicio intervenție estetică

Mai mult, aceasta se bucură că, la 49 de ani, nu a trecut niciodată pragul medicului estetician și spune că nici nu o va face, ci are altă metodă pentru a ține ridurile la distanță.

Citeste si: Rona Hartner, decizie neașteptată de sărbători! Artista petrece Crăciunul alături de fostul soț: „Am și reluat petrecerile împreună cu el”

„Mă bucur că la 49 de ani încă nu am nicio operație, niciun fel de injecție vreodată și simt că nu am nevoie. Fața mea, bineînțeles că mai face și ea câte un rid de expresie, dar încă nu am nevoie de nicio intervenție exterioară și mă bucur enorm.

Citeste si: Rona Hartner, pregătită să iubească din nou. Artista l-a dat uitării pe fostul soț: "Următorul bărbat din viața mea trebuie să fie blând"

E clar că este și capitalul fizic dar și faptul că mă hidratez bine, că dorm foarte bine, că nu beau, nu fumez, nu mă stresez, nu mă mai uit la TV, nu vreau să mai aud nimic despre război, am închis televizorul din toate punctele de vedere. Nu mă mai uit decât la divertisment, la comedii, momente de rugăciune online și cam atâta tot.

În rest, nu mai deschid televizorul, pentru că m-am stresat prea mult, am făcut mai multe atacuri de panică de la război, de la începutul lui martie și m-am oprit brusc ”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată mai sus.