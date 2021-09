Rona Hartner și Herve Camilleri au divorțat! Primele declarații ale artistei: „A semnat cu lacrimi în ochi”

In articol:

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au căsătorit în urmă cu an de zile, iar anunțul divorțului a venit ca un șoc pentru toată lumea. Cei doi au format un cuplu timp de trei ani de zile și păreau extrem de îndrăgostiți.

În cadrul unei emisiuni televizate, celebra cântăreață a anunțat că a divorțat pe data de 17 septembrie. Ea a mărturisit că Herve Camilleri nu ar mai fi vrut să semneze actele de divorț, iar atunci când a făcut-o avea lacrimi în ochi.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de râu încât a depășit tot ce se putea.

Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner într-o emisiune TV.

Rona Hartner și Herve Camilleri au încercat să își mai ofere o șansă: „Prefer să rămân divorțată”

Artista a mărturisit că atât ea, cât și fostul ei soț au încercat să mai ofere o șansă poveștii lor de dragoste. Rona Hartner a fost mai privată cu ceea ce privește motivele pentru care a decis să pună capăt mariajului.

Ea a dezvăluit că au vorbit timp de două luni, timp în care au încercat să se împace, însă încercările au fost în zadar.

„Noi am încercat să ne împăcam, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim. Însă, eu nu mai pot să trăiesc momentele alea ciudate, chiar dacă îmi doresc să le trăiesc pe alea bune. Prefer să rămân divorțată", a mai spus Rona Hartner.