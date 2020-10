Ronaldinho a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19! Care este starea de sănătate a cunoscutului sportiv

Ronaldinho, depistat pozitiv cu noul coronavirus

Cunosctul sportiv brazilian a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Ronaldo de Assis Moreira, în vârstă de 40 de ani, s-a izolat deja în Belo Horizonte, imediat după ce a făcut anunțul pe contul lui personal de Instagram.

Ronaldinho, depistat pozitiv cu noul coronavirus

In articol:

Fotbalistul a aflat că este depistat pozitiv cu virusul provenit din China, după ce a mers în Belo Horizonte pentru un eveniment, iar acolo și-a făcut testul pentru coronavirus și a ieșit pozitiv. Totuși, se pare că Ronladinho este asimptomatic, iar starea sa de sănătate este una destul de bună la momentul actual.

Citeste si: Incredibil câţi bani a ajuns să aibă în cont Ronaldinho! E îngropat în datorii!

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

„Am venit în Belo Horizonte pentru un eveniment. Am făcut testul și am ieșit pozitiv, dar sunt bine, nu am simptome. Am fost absent de la eveniment, dar revin. Vă îmbrățișez!”, a declarat sportivul.

Ronaldinho

Cunoscutul sportiv, primele declarații după ce a ieșit din închisoare

Starul brazilian a petrecut o lună în spatele gratiilor din cauza unui scandal produs de două pașapoarte false. Ronaldinho a cerut să fie mutat de la închisoare la arest la domiciliu și a oferit suma de 800.000 de dolari drept cauțiune. Cu toate acestea, judecătorul Gustavo Amarilla a declarat că această sumă este prea mică, ținând cont de faptul că bărbatul a câștigat milioane de dolari de-a lungul carierei sale. Sportivul și Roberto Assis au mers în Paraguay pentru promovarea unei cărți, iar situația s-a complicat, după ce autoritățile au găsit două pașapoarte false în camera de hotel.

„Mereu mă rog pentru ca lucrurile să se dovedească și Dumnezeu dorește ca totul să se încheie curând. Timpul petrecut în închisoare m-a lovit rău. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi într-o situație de genul acesta.

Toată viața mea am încercat să ajung la cel mai înalt nivel profesional și să aduc fericire oamenilor cu fotbalul meu", a spus Ronaldinho.