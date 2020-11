Ronaldinho a fost diagnosticat cu coronavirus. Cum se simte fostul fotbalist brazilian

Ronaldinho [Sursa foto: Instagram]

Ronaldo de Assis Moreira, fostul fotbalist brazilian, în vârstă de 40 de ani a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Anunţul a fost făcut de presa înternaţională care a menţionat că sportivul brazilian s-a izolat în Belo Horizonte.

Ronaldinho a mărturisit pe reţele de socializare că a fost diagnosticat cu COVID-19, dar este asimptomatic.

„Am venit în Belo Horizonte pentru un eveniment. Am făcut testul și am ieșit pozitiv, dar sunt bine, nu am simptome. Am fost absent de la eveniment, dar revin. Vă îmbrățișez!”, a spus fotbalistul.

Printre fotbaliştii infectaţi cu noul coronavirus îl putem menţiona şi pe Cristiano Ronaldo care şi-a închiriat o aeronavă cu ambulanță ca să poată sta în izolare în Portugalia.

Daniele Rugani, primul sportiv infectat cu SARS-COV-2

Daniele Rugani a fost primul fotbalist care s-a infectat cu virusul apărut în Wuhan.

”A fost mai mult şocul de a fi primul care a contactat virusul în lumea fotbalului. Am fost brusc în centrul atenţiei, în câteva momente am primit o mulţime de mesaje. Şi presa a fost curioasă ce se petrece cu mine, dar sper că va trece. Sper că toţi vom depăşi acest moment!”, declara sportivul de la Juventus în martie.

