Rosemarry a părăsit casa Puterea Dragostei! Primele declarații ale fostei concurente: "Am găsit o parte din dragostea vieții mele"

In articol:

Cristina Mihaela a anunțat în emisiunea de astăzi cine a plecat acasă, dar și cine este favoritul săptămânii. Cristian Comănici a câștigat cei 1.500 de euro, fiind favoritul publicului, ceea ce înseamnă că Rosemarry a părăsit emisiunea.

Rosemarry, primele declarații după ce a părăsit Puterea Dragostei

La scurt timp, fosta concurentă a dat primele declarații despre exeriența trăită în cadrul competiției fenomen de la Kanal D.

În gala de astăzi, Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii, a spus cine a părăsit emisiunea. Se pare că Rosemarry este cea care a părăsit casa Puterea Dragostei. La scurt timp, pe contul său de Instagram, frumoasa brunetă a făcut primele declarații.

Citeste si: Fata din imagine este o îndrăgită concurentă de la Puterea Dragostei! Tu o recunoști?

Citeste si: Decizia radicală pe care a luat-o Mirela Vaida după ce a fost atacată în direct- bzi.ro

Din cele transmise pe rețelele sociale, tânara le-ar fi cerut celor din producție să o elimine pentru că nu rezona cu mediul.

Chiar dacă regretă că a luat această decizie, Rosemarry este încrezătoare și crede că o să îi fie mai bine de acum.

"Va anunt ca înainte de a fi eliminată eu am cerut producției sa ma elimine deoarece nu rezonam in acel mediu unde bătaia, aruncarea cu diverse obiecte unii in alții, înjurăturile și falsitatea este la cote maxime+ ca nimeni nu plăcea pe nimeni cu excepția unora. Era un mediu toxic pentru mine. Am decis sa ies din emisiune cu regret, dar totodata cu bucurie si mult mai bogata fata de mine.

Cu regret fata de cei care ma voiau acolo si care ma sustineau.( deși am primit sute de mesaje in care ma rugați sa ies din acea mahala) .Va transmit pe aceasta cale ca va iubesc, sunteti minunati.

"Am gasit o parte din dragostea vietii mele"

Rosemarry[Sursa foto: Instagram] Cu bucurie pentru ca acolo am gasit o parte din dragostea vietii mele(ca doar pentru asta eram acolo). Am gasit doar o parte din dragostea vietii mele si anume sentimentele mele si ceea ce sunt eu. In emisiune mi-am dat seama ca eu sunt o persoana plina de emotii, pe care le pretuiesc, care sunt puternice si nu ma vor lasa niciodata sa imi bat joc de ele, doar pentru un castig financiar sau material de orice fel.

Citeste si: Puterea dragostei 10 martie. Rosemarry are o poveste de viață dramatică! A crescut la centrul de plasament

Cu ajutorul acestei emisiuni, unde am fost prezenta cu persoana mea sincera, unde nu am fost sa joc, ca o actrita, un rol, am reusit sa vad cat de importante sunt lucrurile care ma definesc si desi sunt inca o adolescentina, personalitatea mea este puternica si din spate ma impinge sa iau atitudine cand ceva nu ma reprezinta. Iar haterilor sa stiti ca va iert, atat ati putut si sincer, imi pare rau pentru suferinta ce o carati in spatele vostru si pe care o aratati la tot pasul.

Pace si ganduri bune tuturor", a scris Rosemarry pe contul ei de Instagram.