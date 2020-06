George Mihai si Andreea Stravoiu, prezentatorii emisiunii “ROventura”, i-au purtat pe telespectatori, sambata trecuta, intr-o impresionanta calatorie, plina de aventuri unice, in Sulina.

In ceea ce priveste targetul National si All Urban, editia de sambata a emisiunii “ROventura” a clasat Kanal D pe locul doi in topul televiziunilor din Romania.

Sambata, 20 iunie, inintervalul 15:00 – 16:00, Kanal D a inregistrat 1,5% rating si 10,9% cota de piata, pe targetul Comercial, 2,3%rating si 11,4% cota de piata, pe targetul National, si 1,7% rating si 8,1% cota de piata, pe targetul All Urban.

Editia de sambata “ROventura” a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de 408.000 de romani din intreaga tara. Minutul de maxima audienta, atins la 15:06, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste o jumatate de milion (509.000) de telespectatori din Romania.