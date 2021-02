Roxana a fost nominalizată spre eliminare de echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021: „Nu știu cum îți permiți să te mai uiți în ochii mei”

23:46, feb 19, 2021

In articol:

Faimoșii de la Survivor România 2021 au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor. Ei au fost nevoiți să nominalizeze spre eliminare un concurent din echipă, iar persoana care a primit cele mai multe voturi din partea coechipierilor a fost Roxana Nemeș.

„Nu e o surpriză. Ti-a iesit, Zanni, strategia si de data asta. Din momentul in care am intrat ina ceasta comeptitie mi-am dorit sa lupt. Nu sunt sportiv de performanta, dar cred ca am luptat cat am fost aici. Le multumesc aomenilor de acasa care m-au sustinut, cred ca o vor face in continuare. Sper sa vada toata lumea ce se intampla aici la noi in echipa și cred ca adevaratele caractere incep sa se vada abia acum”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș îl învinovățește pe Zanni pentru nominalizare

Faimoasa Roxana Nemeș de la Survivor România 2021 îl învinovățește pe Zanni pentru voturile primite din partea colegilor ei de echipă. Frumoasa concurente crede că el este cel care a făcut o strategie pentru ca ea să fie în pericol de eliminare din competiția de la Kanal D.

„Nu știu cum îți permiți să te mai uiți în ochii mei”, i-a spus ea lui Zanni.

„Ai ochi frumoși”, i-a răspuns el.

Roxana Nemeș nu își dorește încă să părăsească Survivor România și speră că voturile celor de acasă o vor ajuta să rămâna în competiția din Republica Dominicană, acolo unde a ajuns să-și depășească cele mai mari frici și să lupte cot la cot cu sportivi cu notorietate pentru a aduce puncte importante.