Roxana Blagu trăiește o dramă de mai bine de șapte de ani de zile e când nu și-a mai putut vedea fiica. Fosta solistă de la Trident a pierdut custodia fiicei sale pe care o are cu afaceristul Marcel Sârbu. Motivul ar fi fost că la vremea aceea, solista își schimba mult prea des domiciliul și judecătorii nu au văzut cu ochi buni acele mutări ale solistei. De atunci, Roxana Blagu încearcă să se apropie de fiica ei, dar aceasta i-a spus de mai multe ori să nu o mai caute dacă o iubește.

Roxana Blagu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale pe care nu a mai văzut-o de șapte ani

Astăzi, 4 Septembrie, Oana, fiica Roxanei Blagu, și-a sărbătorit ziua de naștere, dar nici ăn această zi specială artista nu a putut sta de vorbă cu fiica ei. Oana a împlinit 12 ani și Roxana Blagu i-a transmis un mesaj la tv.

„Oana împlinește 12 ani. Cu ocazia aceasta vreau să îi urez și eu ”La mulți ani!”. Este o zi specială pentru mine, fetița mea este deja domnișoară și-mi doresc să fie bine. O iubesc enorm, chiar dacă nu am văzut-o de atâția ani și practic acum suntem străine”, a spus Roxana Blagu plângând în cadrul unei emisiuni TV.

Roxana Blagu este și proaspăta mămică a unui băiețel, dar dorul de fetița ei îi umbrește fericirea.

„Am zis că nu o să plâng, dar nu am mai stat împreună cu ea de șapte ani. Mi-a fost frică de situația în care sunt astăzi. Eu reușesc să o văd mai tot timpul în poze, de la distanță, încerc să evit tensiunile care s-ar putea face în jurul ei. Am fost după ea peste tot pe unde aflam că este, dar am renunțat să mai apar în fața ei pentru că mă durea să o văd tristă. Îmi doresc ca într-o zi să vadă tot ce îi scriu și să știe că am fost și voi fi lângă ea mereu”, a mai precizat proaspăta mămică, Roxana Blagu.