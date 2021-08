Roxana Buzoiu de la Puterea Dragostei, învinețită toată: ”Este genetic din păcate”. Ce legătură are iubitul cu vânătăile de pe corpul ei?!

In articol:

Roxana Buxoiu, fostă concurentă a primului sezon Puterea Dragostei, le-a închis gura răutăcioșilor, care făceau afirmații nefondate cu privire la vânătăile de pe corpul ei. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sendo, bărbatul cu care s-a și mutat în aceeași casă.

Cum treburile par serioase între cei doi amorezi, Roxana nu ezită să-i ia apărarea public partenerul ei de viață. Încă din primul sezon Puterea Dragostei, telespectatorii au observat că Roxana are probleme cu ”vânătăile”. Mai exact, fosta concurentă se învinețea imediat ce se lovea.

Roxana Buzoiu [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Roxana Buzoiu despre vânătăile de pe corpul ei

Ei bine, se pare că această ”problemă” n-a trecut, căci Roxana încă are vânătăi destul de vizibile pe corpul ei. Atât de vizibile, încât internauții s-au speriat imediat cum au văzut-o, fără să știe că tânăra are pielea mai sensibilă și imediat se învinețește, dacă se lovește de ceva. Mulți dintre urmăritorii ei de pe Instagram s-au gândit la faptul că aceasta a fost cumva agresată de iubitul ei.

Nici vorbă de așa ceva, spune Roxana, care a răbufnit și a avut o replică acidă de dat celor care s-au gândit la asemenea lucru.

”M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine. Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic din păcate. Să ne întoarcem în timp, unde m-ați văzut cu toții și anume la Puterea Dragostei, acolo cădeam mereu pe scări sau doar mă atingeam de un obiect și mă învinețeam. Am pielea foarte sensibilă. Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiti”, a scris Roxana Buzoiu, pe contul ei de Instagram.

Roxana Buzoiu[Sursa foto: Instagram]