Roxana Buzoiu, foc și pară pe Bogdan Mocanu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Roxana Buzoiu și Bogdan Mocanu au format un cuplu în sezonul 1 al emisiunii fenomen Puterea Dragostei. Foștii concurenți s-au iubit cu foc, dar dragostea lor s-a stins mai repede decât se așteptau. Iubirea cu năbădăi i-a adus pe cei doi tineri în pragul despărțirii, iar certurile pe care aceștia le-au dus în casa dragostei au fost destul de grave. De nenumărate ori s-a lăsat cu jigniri, reproșuri și reacții acide, pe care și le-au oferit unul celuilalt. Cei doi îndrăgostiți, la acea vreme, păreau de nedespărțit și niciun susținător de-al lor nu credea vreodată că Roxana îl va înșela pe Bogdan. Ruptura dintre cei doi amorezi a avut loc într-o minivacanță pe care aceștia au avut-o de Sărbătorile Pascale, anul trecut. Atunci, Roxana Buzoiu l-a înșelat pe Mocanu.

”M-am simțit trădat, mințit și umilit. Roxana s-a sărutat cu fostul iubit, dar, culmea, și cu Andy, cel despre care îmi spunea că nu vrea să îl mai vadă niciodată. De aceea, am luat decizia de a nu mai continua povestea noastră, indiferent de lacrimile pe care iubita mea avea să le verse la vremea respectivă. Apoi, încet, încet, am realizat că am luat cea mai bună decizie, în condițiile în care ea spunea că mă iubește și se ducea în brațele lui Iancu! Așa iubire…mai bine NU”, avea să spună Bogdan, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro.

Scandal între foștii iubiți

În urma unor afirmații făcute de Bogdan Mocanu, în platoul WoWBiz, Roxana a răbufnit. Câștigătorul sezonului 1 Puterea Dragostei și-a dat cu părerea despre concurentele din sezonul trei al emisiunii, iar în momentul în care a venit rândul Marianei, Mocanu a comparat-o pe aceasta cu Roxana Buzoiu: ”Roxana, fără operații?”. Această replică a ajuns și la urechile Roxanei, care s-a enervat la culme și l-a criticat dur pe Bogdan, pe pagina ei de Instagram.

Frumoasa șatenă nu ezită nici măcar o clipă să-l atace pe fostul ei iubit din casa Puterea Dragostei. Aceasta spune despre Bogdan Mocanu că este ”dansatoarea lui Jador”.

