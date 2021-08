Roxana Buzoiu, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, vrea la Survivor România! „Mi-aș dori din toată inima”

Roxana Buzoiu [Sursa foto: Instagram] 11:18, aug 28, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Roxna Buzoiu s-a făcut remarcată și a intrat în atenția publicului după ce a participat la Puterea Dragostei, emisiune difuzat pe Kanal D. Chiar și după ce a părăsit emisiunea a continuat să fie urmărită în număr mare pe rețelele de socializare de telespectatorii fideli ai show-lui, care vor să știe fiecare detaliu despre viața ei personală.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și nu trece o zi fără să nu posteze, Roxana Buzoiu a organizat în urmă cu câteva ore o sesiune de întrebări și răspunsuri. Printre întrebările legate de relație sau îngrijire personală, un internaut a fost curios să afle și dacă fosta concurentă de la Puterea Dragostei are curajul și tăria de a accepta o provocare grea, aceea de a supraviețui în jungla din Republica Dominicană și de a se înfrunta pe traseele extrem de dificile de la Survivor România.

Răspunsul Roxanei Buzoiu nu a întârziat să apară. Tânăra spune că are toate ingredientele pentru a face față greutăților din junglă și chiar vrea să fie una dintre concurentele sezonului 3 Survivor România.

„Păi mi-aș dori din toată inima mea, așa că dacă știți unde se fac înscrieri sau un formular spuneți-mi că vreau să fiu acolo”, a spus Roxana Buzoiu pe rețelele de socializare.

Roxana Buzoiu, despre problemele cu care se confruntă: „Este genetic”

După ce internauții au bombardat-o cu întrebări legate de apariția vânătăilor pe corpul ei, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a decis să le spune urmăritorilor de pe rețelele de socializare ce se întâmplă, de fapt.

Se pare că nu este victima vreunei agresiuni, ci pur și simplu a moștenit-o pe mama ei. Astfel, tânăra suferă de lispă de calciu, motiv pentru care se învinețește imediat la cea mai mică lovitură.

„M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine. Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic, din păcate.

Să ne întoarcem în timp, unde m-ați văzut cu toții și anume la Puterea Dragostei, acolo cădeam mereu pe scări sau doar mă atingeam de un obiect și mă învinețeam. Am pielea foarte sensibilă. Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiti”, a scris Roxana Buzoiu, pe contul ei de Instagram.