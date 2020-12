Roxana de la ”Puterea Dragostei” i-a dat fatala lui Turcu! L-a făcut praf din două vorbe

Iar dacă cineva credea că despărțirea celor doi a fost una amabilă, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a decis să spună lucrurilor pe nume și l-a făcut praf pe Alex Turcu.

In articol:

Citeste si: Bogdan Mocanu, declarație șoc! Cine e femeia pe care a iubit-o cel mai mult? „Mama vrea și acum să mă împac cu ea”

După ce s-au certat, s-au mai și bătut, dar, de fiecare dată, s-au împăcat făcându-și declarații de dragoste care mai de care mai siropoase, Roxana și Alex Turcu, cei doi tineri care s-au cunoscut la Puterea dragostei, par să nu mai aibă nicio șansă să fie împreună. Nu de altceva, dar ultima despărțire i-a lăsat un gust amar Roxanei, aceasta atacându-l, nu tocmai subtil, pe bărbatul pe care, cu doar câteva săptamâni mai înainte, îl considera iubirea vieții ei.

Roxana de la Puterea Dragostei, una dintre cele mai sexy concurente ale emisiunii

Mai exact, se pare că Alex Turcu ar fi reușit ”performanța” să nu îi fie fidel Roxanei, lucru care a scos-o din minți de supărare pe focoasa fostă concurentă de la ”Puterea Dragostei”. Așa că, de curând, Roxana de la ”Puterea Dragostei” i-a dat ”fatala” fostului iubit și, chiar dacă nu i-a pronunțat numele l-a umilit public.

Citeste si: Lumea medicală, bulversată de noua formă de coronavirus. Se fac cercetări de urgență - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

”De ce au plecat bărbații din viața mea după ani de relații și inele de logodnă? Pentru că nu o să accept niciodată să fiu înșelată, mințită, iar roată de rezervă... niciodată în viața mea. Asta îi cam supără și abandonează. Bărbații slabi se tem de femei puternice, iar cu asta am spus cam tot”, a explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei” după ce relația ei cu Alex Turcu a devenit istorie.

Roxana de la ”Puterea Dragostei”, silicoane uriașe

În altă ordine de idei, despărțirea de Alex Turcu vine, pentru Roxana de la ”Puterea Dragostei” într-un moment cât se poate de oportun, frumoasa fostă concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D fiind într-o formă fizică mai bună ca niciodată, iar noile silicoane, unele suficient de mari pentru a fi imposibil să fie ignorate, o prind ”de minune”.

Roxana de la Puterea Dragostei si-a pus silicoane

”Astăzi a fost cea mai specială și minunata zi din viața mea! Nu credeam ca o să iasă atât de bine aceasta operație! Astăzi am sânii atât de frumoși și cu un aspect atât de perfect”, a fost declarația care a inflamat spiritele pe conturile de socializare ale Roxanei de la ”Puterea Dragostei”, mulți înghesuindu-se să vadă ”minunea” de decolteu pe care îl anunța, cu câteva săptămâni în urmă, focoasa fostă concurentă.

Citeste si: Roxana Buzoiu se gândește la fostul iubit. Vedetei îi pare rău că s-a despărțit de Bogdan Mocanu

Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut videochat

Îmbrăcată complet în alb, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut, o perioadă, show în fața camerelor de luat vederi, momentul cu pricina fiind însă unul de tristă amintire pentru focoasa concurentă a emisiunii. ”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și... mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18... Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani... Și nu am făcut... Să nu faceți asta, pentru că este o prostie.

Citeste si: S-a împăcat Manuela Oprișiu cu Roxana, după bătaia de la Puterea dragostei? Dezvăluiri

Nici nu știam ce trebuie să fac... Și vreau să vă mai spun ceva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (...) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut...”, explica, pentru WOWbiz.ro, Roxana de la ”Puterea Dragostei”.