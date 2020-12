Roxana de la ”Puterea Dragostei” nu îl iartă de Turcu, fostul logodnic! L-a ”măcelărit” din câteva vorbe și pe el și pe Bogdan Mocanu

Roxana de la ”Puterea Dragostei” pare să fie mai decisă ca niciodată să demontreze că nu are nevoie de un bărbat alături de ea pentru a fi cu adevărat puternică.

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, frumoasa Roxana de la ”Puterea Dragostei”, provocată puțin de fanii ei, să ăui facă praf pe iubiții din ultimii ani pe care i-a avut, victimele ei fiind Alex Turcu, fostul logodnic, și Bogdan Mocanu, alt concurent cu care s-a iubit.

Mai exact, într-una dintre sesiunile de întrebări și răspunsuri pe care le organizează periodic pentru fanii ei, Roxana de la ”Puterea Dragostei”, iritată la maximum de curiozitatea celor care vor să afle ceva despre fostul ei logodnic, Alex Turcu, a izbucnit și l-a făcut praf pe fostul ei iubit în câteva vorbe. Și, fără să îi pară nicio secundă rău că îl va umili pe Alex Turcu, Roxana de la ”Puterea Dragostei” l-a caracterizat pe fostul logodnic în câeva vorbe și și-a explicat relația sec.

Roxana de la Puterea Dragostei se simte bine singura

”Dar cine-i Turcu ăsta, că m-ați zăpăcit: Glumesc! Am avut o relație de un an și jumătate aproape și am realizat cât de bine mi-e singură. Acum realizez și este al naibii de bine! Nu mai sunt cu el și nici nu mai îmi doresc în viața mea vreodată”,a spus Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

Cu toate acestea, recunoaște focoasa fostă concurentă, mai are amintiri frumoase, de care este chiar de nedespărțit, de la Alex Turcu. Inelul!a explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

Îmtrebată dacă, de când s-a despărțit de Alex Turcu, a mai ținut legătura cu Bogdan Mocanu, iubitul cu care a avut, în casa ”Puterea Dragostei” o serie de momente cel puțin spectacukoase, Roxana a explicat clar că nu se pune problema, chiar dacă nu a

Roxana de la ”Puterea Dragostei” și-a pus silicoane uriașe

dat detalii.a explicat Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, despărțirea de Alex Turcu vine, pentru Roxana de la ”Puterea Dragostei” într-un moment cât se poate de oportun, frumoasa fostă concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D fiind într-o formă fizică mai bună ca niciodată, iar noile silicoane, unele suficient de mari pentru a fi

imposibil să fie ignorate, o prind ”de minune”.

Roxana de la Puterea Dragostei si-a pus silicoane

Astăzi a fost cea mai specială și minunata zi din viața mea! Nu credeam ca o să iasă atât de bine aceasta operație! Astăzi am sânii atât de frumoși și cu un aspect atât de perfect”,a fost declarația care a inflamat spiritele pe conturile de socializare ale Roxanei de la ”Puterea Dragostei”, mulți înghesuindu-se să vadă ”minunea” de decolteu pe care îl anunța, cu câteva săptămâni în urmă, focoasa fostă concurentă.