Roxana de la ”Puterea Dragostei” a decis să rezolve problema pe care credea că o are când venea vorba de felul în care arată: cea a bustului.

Așa că, zilele trecute, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a mers la unul dintre medicii cunoscuți pentru operațiile estetice pe care le-a făcut vedetelor și, fără să stea pe gânduri, a cerut implanturile cu silicon necesare pentru a avea, din punctul ei de vedere, sânii perfecți.

”Astăzi a fost cea mai specială și minunata zi din viața mea! Nu credeam ca o să iasă atât de bine aceasta operație! Astăzi am sânii atât de frumoși și cu un aspect atât de perfect”, este declarația care a inflamat spiritele pe conturile de socializare ale Roxanei de la ”Puterea Dragostei”, mulți înghesuindu-se să vadă ”minunea” de decolteu pe care îl anunță focoasa fostă concurentă a emisiunii moderate de Andreea Mantea.

Din păcate însă, Roxana de la ”Puterea Dragostei” nuși-a prezentat, încă, în toată splendoarea, bustul, purtând, conform regulilor, o bustieră de care, probabil, va scăpa peste câteva săptămâni. Până atunci însă, vedeta de la ”Puterea Dragostei” a început deja să se complimenteze pe contul ei de socializare pentru felul în care îi arată sânii și, printre altele, a postat o fotografie în care, modestă cum este ea, a descris-o în câteva cuvinte: Cea mai frumoasă”.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut videochat

Îmbrăcată complet în alb, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a făcut, o perioadă, show în fața camerelor de luat vederi, momentul cu pricina fiind însă unul de tristă amintire pentru focoasa concurentă a emisiunii. ”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și... mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18... Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani... Și nu am făcut... Să nu faceți asta, pentru că este o prostie.

Nici nu știam ce trebuie să fac... Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (...) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut...”, explică Roxana de la ”Puterea Dragostei”.