Roxana de la ”Puterea Dragostei” și-a arătat iubitul! E clar, e ”moartă” după el

Iar dacă a recunoscut, deja, că are un iubit care o face fericită până peste poate, Roxana de la ”Puterea Dragostei” a preferat, până de curând, să treacă identitatea lui sub semnul tăcerii, povestea lor amoroasă fiind una ținută departe de ochii lumii.

Cu toate acestea, de curând, Roxana de la ”Puterea Dragostei” nu a mai rezistat și a făcut publice primele imagini cu bărbatul care ”i-a furat” inima, acesta fiind cel care, de patru luni încoace, o face fericită zi de zi. ”Iubitul Roxanei o răsfață cât de mult poate și nu este un tip gelos, chiar dacă ea este abordată, pe toate canalele de socializare, de bărbați mai mult sau mai puțin celebri. Ea i-a explicat, de la început, că se vor întâmpla asemenea lucruri, dar că ea e obișnuită și ignoră aceste momente”, ne-a spus o prietenă de-ale frumoasei Roxana Buzoiu de la ”Puterea Dragostei”.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” e fericita

Mai mult decât atât, cei doi iubiți, având deja patru luni ”în spate” ca relație, au decis să se afișeze împreună. Și, evident, au mers într-o vacanță de vis, la Brașov, alături de amici de-ai lor – unii chiar foști concurenți de la ”Puterea Dragostei”-, s-au cazat la un hotel de lux și s-au răsfățat reciproc cât s-a putut de mult. Și, la un momnet dat, Roxana Buzoiu de la ”Puterea Dragostei” a decis că este cazul să îl arate celor care o urmăresc pe conturile de socializare și pe iubitul ei,

așa că cei doi s-au filmat, în oglindă, în timp ce se sărutau ca doi îndrăgostiți.

”Roxana trăiește o poveste de dragoste foarte intensă, este foarte fericită alături de băiatul acela. Doar despre el mai vorbește, e clar că este îndrăgostită cum nu a mai fost. Iar el este calm, nu o agresează...”, ne-a mai spus sursa citată, semn că Roxana de la ”Puterea Dragostei” și-a găsit, în sfârșit, jumătatea, după experiențe care mai de care mai neplăcute când vine vorba de relații.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” s-a despărțit cu scandal de Alex Turcu

Roxana Buzoiu s-a făcut remarcată și a intrat în atenția publicului după ce a fost concurentă a primului sezon de ”Puterea Dragostei”. Iar înainte de a ajunge în brațele bărbatului cu care se iubește acum, Roxana de la ”Puterea Dragostei” l-a ”înțepat” de fiecare dată când a avut ocazia pe Alex Turcu, partenerul ei din emisiune și cel care, adeseori, a fost acuzat că ar fi fost violent cu ea. ”Dar cine-i Turcu ăsta, că m-ați zăpăcit: Glumesc! Am avut o relație de un an și jumătate aproape și am realizat cât de bine mi-e singură. Acum realizez și este al naibii de bine! Nu mai sunt cu el și nici nu mai îmi doresc în viața mea vreodată”, spunea Roxana de la ”Puterea Dragostei”.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” are calitati certe de fotomodel

Cu toate acestea, recunoaștea focoasa fostă concurentă, mai are și amintiri frumoase, de care este chiar de nedespărțit, de la Alex Turcu. Inelul! ”Îl port pentru că este din aur alb, atent ales. Și este al naibii de frumos”, explica Roxana de la ”Puterea Dragostei”.