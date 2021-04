Roxana Dobre, momente critice! Partenera de viață a lui Florin Salam a ajuns pe perfuzii: ”Uitați ce am pățit”

In articol:

Roxana Dobre și-a șocat urmăritorii din mediul online după ce a postat niște imagini controversate cu ea. Soția lui Florin Salam a avut parte de clipe grele și a ajuns pe perfuzii! Partenera de viață a manelistului celebru a liniștit, într-un final, pe toată lumea, după ce a povestit cu lux de amănunte prin ce calvar a trecut.

Frumoasa brunetă a mărturisit că a luat răceala de la copiii ei și că nu e niciun motiv de îngrijorare. De asemenea, Roxana a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au trimis mesaje frumoase de susținere și urări de bine.

„ Pentru că nu am fost cuminte, uitați ce am pățit, dar este cineva aici cu mine care mă face bine. Și mai este încă cineva care are grijă de mine, este asistenta mea, fetița mea. Ei, fetelor, nu vă speriați, că primesc multe mesaje acum de la voi dacă sunt bine sau dacă am pățit ceva. Pur și simplu a fost o perfuzie cu vitamine și cu un paracetamol, pentru că am luat răceala de la fetițele mele. În rest, sunt ok, vă mulțumesc frumos pentru mesaje ”, a spus Roxana Dobre.

”Nunta cu Roxana o fac tot în străinătate”

Salam a explicat că are în plan să facă și a doua nuntă, cu Roxana Dobre, cea cu care are trei copii. El a spus că evenimentul va avea loc tot peste hotare, însă de acolo nu va mai veni în țară pentru un concert ci va rămâne alături de aleasa lui pentru se bucura de luna de miere.

” A fost chin... Nu neapărat că trebuia să mai vin să mai fac bani, o mie, două sau șapte mii... Că aveam bani de la nunta mea. Dar nu aveam încotro, nu puteam să spun oamenilor nu. Și am zis acum, că tot vorbesc, dacă e să mă ajute Dumnezeu... Trebuie să mai fac... Sunt cu Roxana, cu care am trei copii. Dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac... de acolo nu mai plec a doua zi la cântare”, a mai spus Florin Salam.