Roxana Dobrițoiu, primele declarații despre bătaia pe care a primit-o de la Denisa Despa: „Am ajuns la spital”

Roxana Dobrițiu a mărturisit că a fost bătută de fosta ei prietenă, Denisa Despa. Celebra cântăreață din lumea manelelor a făcut primele declarații despre momentele traumatizante prin care au trecut. Cele două au fost prietene bune, însă de câteva luni de zile relația dintre cele două s-a răcit.

Totul ar fi pornit după ce Roxana Dobrițoiu a primit o amendă în urma unei petreceri.

„A trecut foarte mult timp, o lună și ceva, două. N-am mai vorbit cu Denisa, ne-am mai întâlnit din întâmplare o dată, dar n-am avut tangență. Am vrut să ies în oraș cu două prietene, ea nu era în grafic oricum, asta luni seara. După toate cele întâmplate mi-am dat seama că totul a fost regizat de ea. Sunt convinsă că a vrut să vină în oraș după mine cu intenția de a se întâmpla ceva. Am ieșit cu două prietene, prima dată ea a sunat-o pe una din ele să vină și ea după noi. Tipa respectivă m-a întrebat pe mine și i-am zis că nu am nimic cu ea, nu țin dușmănie, am fost ca surorile.

Apoi Denisa i-a scris și celeilalte prietene ale mele și când a ajuns, ea i-a și spus prietenei mele „Aaa, nu ai vrut să vin”. După ce a venit la masă, s-a văzut că nu a vrut să vină din prietenie, din start a sunat-o pe Bianca și m-a pus pe videocall și au vrut să facă mișto de mine amândouă, ele luau în râs chestia asta cu acea amendă. Eu m-a enervat foarte tare și am spus că pentru mine banii au valoare. Eu m-am certat cu această fată pe video, ea a făcut intenționat acest videocall ca eu să-mi ies din fire și să mă cert cu prietena ei și s-a enervat ea”, a povestit Roxana Dobrițoiu,

pentru un post de televiziune.

Roxana Dobrițoiu susține că a fost bătută cu bestialitate de Denisa Despa[Sursa foto: Facebook]

Roxana Dobrițoiu a ajuns la spital, după ce a fost bătută de fosta ei prietenă

Celebra manelistă a dezvăluit că între cele două a început un adevărat scandal. Roxana Dobrițoiu a fost nevoită să meargă la spital, după ce Denisa Despa i-a dat cu o sticlă în cap.

„Eu i-am vorbit urât, într-adevăr și când am închis telefonul ea a sărit la bătaie și nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, au venit și cei din spate și au încercat să o ia, dar tot dădea cu picioarele. Nu este prima dată, ea face asta mereu. Am ajuns la spital, a luat pur și simpli sticla și mi-a dat în cap. A spart un pahar și o farfurie, a fost un adevărat circ la acel restaurant. Eu cred că fata aceasta are o perioadă dificilă și nu mai face față cu propriul ei stres”, a mai adăugat nepoata lui Adi de la Vâlcea.