Roxana Ghiță rupe tăcerea! Războinica a făcut dezvăluiri incendiare despre presupusele partide de amor de la Survivor: "Nu m-a deranjat niciodată modul în care s-a dat la mine"

Roxana Ghiță a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor, fiind implicată în mai multe discuții, după încheierea competiției.

Războinica a fost acuzată în nenumărate rânduri de colegii ei că ar fi întreținut relații sexuale cât timp se afla pe insulă, așa că a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie de la ce au plecat, de fap, bârfele și zvonurile care au împânzit internetul.

Roxana Ghiță a răbufnit, după ce a fost acuzată că a întreținut relații sexuale cu mai mulți colegi la Survivor

Roxana Ghiță a fost extrem de afectată de acuzațiile ce i s-au adus de către foștii colegi, mai ales că unii dintre aceștia chiar i-ar fi făcut avansuri, după cum declară tânăra.

Războinica a negat vehement zvonurile împrăștiate în mediul online și a ținut să clarifice toată situația, deranjată de comentariile răutăcioase din partea internauților și a faptului că imaginea ei a avut de suferit: "Au fost niște declarații false făcute de anumiți membri din grupul Survivor și toate pentru că ei se simt cumva mai în măsură să comenteze despre fete, de ce nu? Pentru că, bărbații, când sunt respinși, se simt jigniți…Mă refer la Zanni și la anumite persoane… dar în special la Zanni, pentru că el a venit, neîntrebat de nimeni, să dea niște declarații. A declarat că am întreținut relații sexuale cu Musty, cu Andrei și cu încă nu știu cine. Ceea ce înseamnă că cineva, ori din echipa mea, a mințit și a dat asta mai departe, ori Zanni. ", a declarat Roxana Ghiță, într-un interviu acordat Ciao.ro.

Roxana Ghiță[Sursa foto: Instagram]

Roxana Ghiță a dezvăluit ce băieți i-au făcut avansuri în Dominicană

Roxana Ghiță a dezvăluit că mai mulți colegi din echipa adversă i-au făcut ochi dulci pe parcursul competiției, însă nu s-a întâmplat nimic mai mult între ei.

Fosta concurentă de la Survivor i-a enumerat printre pretendenți pe Jador și pe Culiță, însă nici pe Zanni nu l-a sărit, căci a povestit că faimosul a încercat să aibă ceva mai mult cu ea: "Jador s-a dat la mine, o susțin mereu. Culiță nu cred că s-a dat pe bune la mine pentru că toată lumea știe că avea o relație acasă, și acum are și un copil și e fericit. Culiță cred că s-a dat mai mult “la mișto” la mine, așa zic eu. Este “băiețeala” asta care este, nu știu, împământenită în mentalitatea românului. Jador mă lua în brațe… Jador este cumva mai excentric în felul lui de a fi și nu m-a deranjat niciodată modul în care s-a dat la mine. Pentru că el are anumite granițe, are anumite limite unde știe să se oprească. Mereu am respectat asta la el… față de cum erau alte persoane.

Și Zanni știe asta și am mai spus-o o dată, că s-a dat la mine. Cred că a fost prima persoană, încă de când am plecat spre Dominicană. Am vorbit cu el, ce aveam de discutat pe o parte… eu sunt o persoană foarte sociabilă. Aparent, să fii sociabilă înseamnă să fii o persoană deschisă la relații, ceea ce nu este greșit, dar eu nu sunt o persoană așa.", a mai adăugat Roxana Ghiță, pentru sursa citată.