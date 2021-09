Roxana Ghiță se confruntă cu probleme serioase de sănătate, după "Survivor". Tânăra trebuie să fie supusă urgent unei intervenții chirurgicale: "Trebuie să mă operez"

In articol:

Roxana Ghiță a fost una dintre cele mai controversate concurente de la "Survivor". Tânăra a povestit, într-un interviu recent, că nu i-a fost deloc ușor să se obișnuiască cu notorietatea cu care s-a ales după finalul competiției, dar mai ales cu modul în care era privită și criticată de cei de acasă, în urma a ceea ce oamenii au văzut la tv.

Roxana Ghiță s-a ales cu probleme serioase de sănătate după "Survivor"

Condițiile grele de pe insulă i-au afectat nu doar psihicul fostei concurente, ci și fizicul, căci Roxana a mărturisit că are probleme serioase de sănătate și necesită să fie operată de urgență.

Roxana Ghiță[Sursa foto: Instagram]

Războinica a povestit că s-a ales cu o hernie inghinală și trebuie să meargă cât de curând la spital, însă nu a reușit până acum să-și organizeze timpul, așa că va mai dura puțin până va rezolva situația: "Am avut și eu dereglări hormonale, în prezent sunt ok. Am abordat niște remedii naturiste, am consumat diferite semințe. Mi s-a mai întâmplat o dată să mă dereglez hormonal destul de rău. În viața mea de zi cu zi, fiind instructor de fitness, fac foarte mult sport…

Sunt ok acum. Mai am niște probleme medicale de rezolvat… Trebuie să mă operez, nu am reușit să fac asta până acum. Am făcut hernie inghinală, după Survivor. Dar nu am apucat să mă operez pentru că a trebuit să iau clase la cluburile de fitness la care lucrez, și în continuare nu am timp să-mi iau liber o perioadă pentru asta. Știu că nu e bine… la un moment dat o să fac și asta.", a declarat Roxana Ghiță, pentru Ciao.ro.

Roxana Ghiță[Sursa foto: Instagram]

Roxana Ghiță, despre posibilitatea de a participa la un nou sezon "Survivor"

Cu toate că imaginea ei a avut destul de mult de suferit în urma competiției și s-a confruntat cu o serie de probleme după revenirea acasă, Roxana Ghiță a declarat că ar mai participa la "Survivor".

Tânăra a mărturisit că de această dată ar ști cum să procedeze în unele situații și mai ales pe traseu, pentru că are deja puțină experiență: "Da, m-aș întoarce. Chiar mă gândeam zilele trecute… Primele 2 săptămâni au fost ok, cât eram acolo, în a 3-a săptămână am avut, tot așa, o cădere psihică și ziceam că vreau acasă… nu mai știam cum să fac să vin acasă. După, m-am obișnuit. Și acum, dacă aș fi pusă în postura asta din nou, 100% aș ști ce să fac, aș ști cum să mă comport, ce ar trebui să fac în camp, ce să fac pe traseu. Da, 100% m-aș întoarce.", a mai spus Roxana Ghiță, pentru sursa amintită.