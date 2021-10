Roxana Ionescu, dezvăluiri din culisele mariajului cu Tinu Vidaicu. Vedeta a făcut declarații surprinzătoare: "Ni se întâmplă unele lucruri în viață ca să putem să le depășim"

In articol:

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, însă se cunosc din 2013. Vedeta a mărturisit, în cadrul unei apariții recente, că este extrem de recunoscătoare pentru faptul că îl are alături pe soțul ei, pentru că au reușit să treacă împreună peste momente dificile și

și-au întemeiat familia mult visată.

Roxana Ionescu, o femeie împlinită și fericită

Roxana Ionescu a trecut prin mai multe relații până a ajuns să își găsească cu adevărat dragostea adevărată. Blondina a recunoscut că a fost greu încercată de viață și în momentul în care Tinu i-a devenit partener a simțit totul ca o binecuvântare, pentru că, spune ea, nu credea să ajungă vreodată să iubească pe cineva atât de mult.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu [Sursa foto: Instagram]

Mai mult, vedeta consideră că și-a găsit în sfârșit sufletul pereche și nu are de gând să-l lase vreodată să îi scape: "Ne știm din 2013 și ne-am căsătorit acum. Ce, e rău? Dar și când am luat această hotărâre, gata, e luată! Niciodată nu o să ne mai despărțim. Nu credeam că o să simt vreodată așa ceva și este minunat și doresc tuturor acest lucru. Am avut o viață foarte frumoasă, dar a fost și foarte încercată. Poate prea încercată, dar dacă m-aș fi oprit ascolo nu aș mai fi făcut nimic. Cred că dacă învățăm să înțelegem că ni se întâmplă unele lucruri în viață ca să putem să le depășim, pentru că putem face asta, atunci lucrurile devin mai simple." , a declarat Roxana Ionescu, în platoul "Teo Show".

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu [Sursa foto: Instagram]

Roxana și Tinu Vidaicu au avut nunta în urmă cu 4 luni, când au mers în fața altarului pentru a-și jura iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Pentru marele eveniment miresica a ales o rochie spectaculoasă, cu pene, în care a strălucit la brațul soțului ei: "Visam la această rochie dintotdeauna, cu pene, mi-am păstrat ideea pentru ziua nunții. Mi-am făcut rochia la comandă, cu două săptămâni înainte. Am avut emoții, m-am uitat și pe la alte rochii de mireasă, în cazul în care nu se va putea realiza. Rochia a fost creată pe mine, era o semiformă de rochie, dar la momentul respectiv mi-a fost strânsă pe mine.", a mai povestit vedeta, în cadrul emsiunii amintite.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu [Sursa foto: Instagram]

Roxana Ionescu, despre cum și-a dat seama că Tinu este bărbatul potrivit pentru ea

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au deja un an de căsătorie la activ, căci afaceristul și partenera lui au oficializat relația în acte în urmă cu un an, atunci când a avut loc cununia civilă.

Pe atunci, Roxana a dezvăluit că a fost sfătuită de paparazzi să își găsească pe altcineva, însă blondina și-a dat seama că Tinu era bărbatul potrivit, pentru că reprezenta în totalitate varianta ei masculină: "Cununia civilă a fost într-o zi, cea religioasă în altă dată și petrecerea stabilită la o altă dată. Am fost urmărită de paparazzi și am fost întrebată pe atunci ce pretenție am de la bărbatul respectiv și de ce nu îmi găsesc pe cineva. Și știu că atunci le-am spus că atunci când îl voi găsi voi ști, și asta pentru că eu cred că bărbatul potrivit pentru mine este varianta mea masculină: plin de energie, perfecționist, pozitiv. El este berbec și eu sunt taur.", a mai declarat Roxana Ionescu, în emisiunea lui Teo Trandafir.