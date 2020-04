In articol:

Roxana Marinescu a câștigat lupta cu coronavirusul

Roxana Marinescu Schwartz a fost diagnosticată zilele trecute cu noul coronavirus, ea fiind prima vedetă din România testată pozitiv la această boală. Aceasta a stat internată în spital patru zile, dar se pare că s-a recuperat destul de repede, cu toate că în seara în care a ajuns la spital s-a simțit extrem de rău.

Roxana se află acum, din nou, acasă, alături de familia ei. Chiar ea a postat o fotografie, alături de care a ținut să își anunțe fanii că este bine și că a ajuns acasă, vindecată.

„Finnaly home!I have beaten the coronavirus!!!! În sfârșit acasă, am bătut coronavirusul. Da… am avut acest virus si am fost internata la spital 4 zile… ieri noapte am ajuns acasa!! Doar că virusul este foarte pervers si de la ora la ora se poate schimba ceva… da… depinde de problemele de sănătate”, le-a transmis Roxana urmăritorilor ei, care s-au bucurat la aflarea veștii despre evoluția favorabilă a stării de sănătate a vedetei.

„Am crezut că mor. Eram rece ca un cadavru”

Roxana Marinescu a intrat în direct, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Oanei Turcu, acolo unde a vorbit despre starea ei de sănătate.

„Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va aunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital.

La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit.

Acest coronavirus nu este o regie. Mi s-a făcut un alt test ieri dimineață, iar seara am avut rezultat negativ, dar trebuie să aștept încă un test”, a spus Roxana.