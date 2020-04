In articol:

Prima vedetă din România diagnosticată cu coronavirus este Roxana Marinescu, fostul iepuraș Playboy. Aceasta a fost internată la spitalul Matei Balș.

Roxana Marinescu-Schwatz a fost diagnosticată cu noul coronavirus, după ce a întâmpinat probleme respiratorii. Fostul iepuraș Playboy a decis să nu aștepte ca starea să i se agraveze și a sunat la 112 Aceasta a fost transportată la un spital din București, unde ulterior a fost testată pentru COVID-19, test care a ieșit pozitiv.

Roxana Marinescu, acuzată că nu are coronavirus, ci vrea atenție

“Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg gravitatea situației și foarte mulți care încă susțin că este un circ mediatic. Mulți mă întreabă dacă este o glumă. Ei nu cred că eu am așa ceva și nu cred, mai ales, că te poate lovi chiar pe tine. Eu nu credeam că voi lua așa ceva niciodată.

Pe 3 aprilie am început să simt o stare de oboseală acută, după care am avut un atac de panică în timp ce făceam sport. Am stat așa câteva zile, crezând că o să îmi treacă, iar pe data de 5 am chemat ambulanța. Mi-a fost frică de un atac de cord.

Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va aunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital.

La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testată pentru că am călătorit.

După ce m-au adus acasă, a doua zi am sunat să aflăm rezultatul. M-au sunat ei pe data de 7 și m-au anunțat că testul a ieșit pozitiv. Am simțit că înnebunesc.

Eram ferm convinsă că nu mi se poate întâmpla mie. Dar, în momentul în care ajungi aici vezi că situația stă diferit. Începi să vezi cu alți ochi totul, înțelegi gravitatea situației, realizezi că unele lucruri nu le-ai făcut tocmai corect”, a povestit Roxana Marinescu pe pagina de Facebook a Oanei Turcu.

Citeste si: Bill Gates a vorbit încă din 2015 despre riscul apariției unei pandemii: „Acum oamenii își dau seama că…”

Roxana Marinescu: „Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat”

“În seara în care am ajuns am fost într-o stare deplorabilă. Am plans toată noaptea. Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat, am zis că mor, eram rece ca un cadavru. A doua zi mi-au oprit medicamentația respectivă. Am văzut moartea cu ochii. Am crezut că fac un atac cerebral. De când am aflat că am acest virus nu am avut niciun simptom, iar în momentul în care mi-a fost administrat medicamentul, am simțit ca și cum atunci am luat virusul. De atunci am tulburări gastro-intestinale. I-am spus medicului de 2 ore și nu a venit până la ora asta.

Acest coronavirus nu este o regie. Mi s-a făcut un alt test ieri dimineață, iar seara am avut rezultat negativ, dar trebuie să aștept încă un test”, a mai povestit Roxana Marinescu.