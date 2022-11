Roxana muncește cot la cot cu soțul ei. Bruneta este șoferiță de TIR și nu se dă înapoi de la nimic: „A ajuns să îmi placă”

In articol:

Roxana este o femeie care are o poveste de viață deosebită. Aceasta a lăsat în urmă locurile natale și a plecat în Danemarca, precum mulți alți români.

Totuși, spre deosebire de multe reprezentante ale sexului frumos, aceasta nu a ales un loc de muncă ușor, ci chiar din contră.

Roxana este o fire puternică, așa că nu s-a temut să lucreze într-un domeniu care aparține mai mult bărbaților. [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Un bărbat din Prahova a fentat legea timp de 18 ani! Chiar vecinii l-au dat pe mâna polițiștilor pe cel care a condus mereu fără permis

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Roxana parcurge mii de kilometri împreună cu soțul ei

Roxana este un caz aparte. Aceasta a ales să lase în urmă viața pe care o avea în România pentru un trai mai bun peste hotare. Acum, femeia lucrează împreună cu soțul ei și este șoferiță de TIR, o meserie la care foarte multe femei nici măcar nu s-ar gândi.

Bruneta este însă foarte fericită cu ceea ce face și, spune ea, cu timpul a început să îi placă să conducă și să transporte marfă în toată Europa.

„Nu este o meserie ușoară, dar a ajuns să îmi placă. Sunt multe femei în breasla asta și suntem considerate mai organizate și mai serioase decât bărbații, ca și în alte domenii. Camioanele sunt mai bine întreținute. Mâna de femeie se cunoaște și patronii sunt mai mulțumite. Avem o cursă fixă, tranzităm Danemarca – Anglia tur-retur, Germania, Olanda, Belgia, Franța. Ne învârtim între țările astea. Ne putem organiza cum vrem. Nu avem voie să conducem mai mult de 4 ore și jumătate, cu o pauză de 45 de minute. Nu pot să spun că nu avem și situații grele.”, a povestit Roxana pentru Adevărul.

Femeia spune că cel care a pornit primul pe acest drum a fost soțul ei, care a lucrat pentru ani buni pe TIR înainte de a pleca și ea împreună cu el. Roxana câștigă acum cel puțin 6000 de euro pe lună și se gândește să se mute în Spania. Totuși, nu îi este ușor, și asta pentru că cei doi copii ai săi au rămas în grija bunicilor.

Citește și: Detalii ascunse din spatele sinuciderii fiului procurorului de la Constanța! Motivul pentru care și-a pus capăt zilelor: "Nu ar fi dorit să facă dezordine în casa părinților". Cum a pregătit totul| EXCLUSIV

„Soțul lucrează pe TIR de șapte ani. Venea acasă după patru luni. Îmi plăcea și mie, și cunoșteam ce implică acest job. La insistențele lui, am decis să plecăm împreună. Am făcut școala de șoferi profesioniști și asta a fost. Avem doi băieței gemeni, de 11 ani. Nu mai au nevoie de atât de multă atenție, ca atunci când erau bebeluși, și am putut să plecăm fără prea mari bătăi de cap. E foarte greu departe de ei, e crunt. Sunt cu mama mea, care se ocupă în totalitate de creșterea lor.”, a mai povestit șoferița, pentru sursa citată anterior.