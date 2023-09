Roxana Nemeș a avut parte de o vară incendiară! Artista ne-a oferit toate detaliile: "Sufletul meu a rămas acolo" | EXCLUSIV

In articol:

Toamna a găsit-o într-o forme de milioane pe artistă, dar și gata pentru noile proiecte și revenirea pe scenă.

După o serie de concerte pe care le are în Turcia, Roxana urmează să revină în studio, acolo unde promite o surpriză spectaculoasă pentru fani.

Frumoasa vedetă a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre cum a fost vara ei, pe unde s-a plimbat și mai ales ce destinație din Grecia i-a furat în totalitate inima. Sezonul rece începe în forță așa că este gata pentru toate proiectele pe care le are în desfășurare.

Roxana Nemeș a început toamna în forță cu proiecte noi și concerte

După o vară incendiară, vedeta are planuri mari pentru sezonul rece. Urmează să revină pe scenă, are o serie de evenimente în Turcia, iar imediat ce se încheie perioada cântărilor, artista se va retrage în studio, acolo unde pregătește o surpriză pentru fani.

Citește și: Roxana Nemeș așteaptă cu nerăbdare să se mute cu soțul în noua casă. Cei doi au pregătit și camera bebelușului: „Să fim o familie mare”

"A fost o vară în care mi-am permis să îmi iau mai multe vacanțe pentru că am tras foarte mult, vreo doi ani de zile am tras mult și cu treabă, a fost un du-te vino, concerte, casa, pe toate am vrut să le facem și pur și simplu eram epuizați și am zis că merităm.

Ne-am luat vacanțe și două luni am fost plecați în continuu. Acum este mai greu să mă repun pe picioare, dar când ajung pe scenă atât de mult o să îmi placă în cât nu o să mai am ce comenta.

Acum că vine toamna gata, au început campaniile, am foarte multe de filmat pentru online, foarte multe proiecte care cer treabă, dar îmi place foarte mult. Plec și în Turcia, acolo unde voi avea mai multe spectacole. Din campanii o să mai fac și acolo că le îmbinăm.

După ce mă întorc din Turcia am să mă bag în studio pentru că am foarte multe piese de făcut. Lucrez la ceva total diferit ca până acum, ne reinventăm și sunt foarte curioasă cum o să vadă lumea treaba asta", a mărturisit Roxana Nemeș, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Simona Halep, suspendată 4 ani. Decizia Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului- stirileprotv.ro

Roxana Nemeș [Sursa foto: Instagram]

Roxana Nemeș a avut parte de o vară pe cinste

Artista s-a distrat din plin vara aceasta. Dacă ar fi să alegă destinația perfectă, s-ar întoarce oricând în Mykonos. Mica insulă din Grecia este preferată de toate vedetele. Roxana Nemeș spune că sentimentul de libertate pe care i-l dă această destinație nu îl mai găsește nicăieri.

Citește și: „Nu mai accept” Decizia luată de Roxana Nemeș la început de an! Chiar ea a spus-o

"Toate vacanțele au fost frumoase, îți dai seama că odată ce ești cu omul iubit și cu prietenii, automat toate vacanțele sunt superbe, dar locațiile au fost absolut superbe. Cred că pe sufletul meu tot Mykonos rămâne.

Este frumos și la Cannes, Franța este frumoasă, dar în Mikonos am sentimentul acela de libertate. Cred că pe toți de pe Instagram i-am înnebunit pentru că în continuu am pus poze de acolo. Cumva chiar m-a întrebat un prieten dacă am rămas acolo.. nu, sufletul mi-a rămas acolo.

Iubesc locul acela și sentimentul pe care îl am când ajung pe insulă. Nu se uită nimeni la tine, nu are nimeni treabă cu tine, ești tu așa cum vrei să fii și faci tot ce vrei tu să faci și îmi e dor mereu de sentimentul acesta de libertate", a explicat Roxana Nemeș, pentru WOWbiz.ro.

Roxana Nemeș [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

Roxana Nemeș și soțul ei s-au mutat în casă nouă

În urmă cu doar câteva luni, Roxana Nemeș și soțul ei s-au mutat în casă nouă! Vedeta locuiește într-o vilă de poveste pe care a amenajat-o după bunul plac. Dresingul este locul ei preferat din toată casă, însă fiecare colț are o însemnătate aparte.

Citește și: E virală în mediul online și cunoscută drept Bloggerita de la Drept, dar nimeni nu știa cum a început pasiunea ei pentru avocatură. Maria Copilău dă cărțile pe față | EXCLUSIV

"Eu cu soțul meu ne-am ocupat de amenajare, doar noi doi, atât. Am făcut totul cu creația, imaginația și viziunea noastră. Știam cât de cât ce vrem. Ne-am mai inspirat, ne-am uitat pe Pinterest și pe alte site-uri, dar strict de inspirație de decor.

În rest, noi clar am știut ce vrem și suntem norocoși că amândoi suntem cam pe aceeași lungime. Avem aceleași dorințe, aceleași plăceri și cumva ne-am dorit aceleași lucruri.

Nu a fost grea tranziția în sine, dar a fost dificil până am mutat toate lucrurile. Noroc că totul e nou pentru că a trebuit să luăm doar hainele și actele, cam atât a trebuit să mutăm, dar am făcut-o cu drag pentru că m-am simțit acasă de când am pus prima dată piciorul în casa aia", a povestit Roxana Nemeș, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!