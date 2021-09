Roxana Nemeș a izbucnit în lacrimi, în direct! Primele declarații despre nuntă

In articol:

Roxana Nemeș și Călin Hagima au devenit vineri, 17 septembrie 2021, soț și soție. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani de zile, însă nimeni nu știa când au de când să spună DA în fața ofițerului stării civile. Omul de afaceri și-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu mai mult timp, iar evenimentul s-a întâmplat chiar în centrul Bucureștiului.

Ziua cea mare a venit, iar fosta concurentă de la Survivor România 2021 și iubitul ei au dat o petrecere pe cinste, la care au fost invitați cei mai importanți oameni din viața lor. În cadrul emisiunii Teo Show, Roxana Nemeș a făcut primele declarații după cununia civilă.

Roxana Nemeș a dezvăluit ca compus o piesă, pe care i-o dedică soțului ei. Piesa este despre povestea lor de dragoste, care a început într-un mod spontan, motiv pentru care cununia civilă a fost la fel de spontană.

„E foarte important sa te poti baza pe omul de langa tine, dar e foarte important sa fim o echipa, pentru ca atunci merge foarte bine lucrurile. Am scris si o piesa, este prima dată când scriu o piesă cap coadă. Am scris-o pentru el, este povestea noastră, de la început. Nu căutam o relație și l-am găsit când trebuia. (…) Au venit exact si el si povestea noastra exact cum a trebuit. Și in momentul acesta, noi suntem foarte spontani. Chiar daca suntem de foarte multi ani impreuna, am facut-o exact cand am simtit”, a mărturisit frumoasa cântăreață.

Roxana Nemeș a izbucnit în lacrimi în direct

În momentul în care a văzut fotografiile cu familia ei, Roxana Nemeș s-a emoționat și a izbucnit în lacrimi. Fosta Faimoasă de la Survivor România 2021 s-a bucurat să îi aibă pe cei mai importanți oameni din viața ei în același loc.

„Suntem fericiți că am făcut-o și pe asta, a fost o petrecere superbă, n-am mai dansat atât de nu mai știu când.(...) Mi-a zis și mama: Copilul nostru mic ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd”, a declarat Roxana Nemeș, pentru Teo Show.

Roxana Nemeș și Călin Hagima

Motivul pentru care Roxana Nemeș și iubitul ei s-au căsătorit în mare secret

Vestea că Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit a venit ca o surpriză plăcută pentru fanii cântăreței. Vedeta a povestit că și-a dorit foarte mult să organizeze ecest eveniment important din viața lor alături de cei mai dragi și apropiați oameni, într-un cadru cât mai restrâns.

„Pentru că ne-am dorit foarte mult să facem în familie și cu prietenii noștri cei mai apropiați. Ne-am dorit să fie în intimitatea noastră, mi-am dorit foarte mult. Lucrurile astea sunt ale noastre, bucuriile noastre, familia noastră și mi-aș dori să rămână pentru noi. Îmi doresc să arăt momentele mele cele mai frumoase oamenilor care ma iubesc, dar nu prea mult”, a mai spus celebra cântăreață, în cadrul emisiunii de la Kanal D.