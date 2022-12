Roxana Nemeș așteaptă cu nerăbdare să se mute cu soțul în noua casă. Cei doi au pregătit și camera bebelușului: „Să fim o familie mare”

In articol:

Roxana Nemeș, în vârstă de 33 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Artista este pasionată de muzică încă din adolescență și a făcut chiar și balet pentru a-și vedea visul devenit realitate.

Cu toate că muzica rămâne pasiunea sa, vedeta a fost prinsă în alte proiecte televizate în ultimii ai, precum concursul de modă “Bravo, ai stil!”.

Roxana Nemeș este căsătorită civil cu omul de afaceri Călin Hagima, pe 17 Septembrie 2021. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar de ceva timp își construiesc casa visurilor lor, în Băneasa.

Soțul Roxanei Nemeș, implicat într-un scandal

În urmă cu ceva timp, omul de afaceri a fost implicat într-un scandal de proporții. Acesta ar fi fost acuzat de infidelitate, însă Roxana Nemeș nu a comentat situația, neavând resentimente față de ce s-a speculat.

Vedeta și omul de afaceri sunt concentrați pe vila din Băneasa, la care se muncește de dimineața până seara.

Cei doi sunt nerăbdători să se mute și speră să facă acest lucru în primele luni ale anului următor.

Roxana Nemeș și soțul ei, nerăbdători să se mute în noua casă

Vedeta nu mai are mult până să-și vadă visul îndeplinit. Roxana Nemeș și soțul ei au achiziționat casa anul trecut, însă au dorit să își pună amprenta asupra vilei de lux, așa că au modificat absolut tot. Artista vrea să aibă tot confortul și facilitățile posibile, precum încălzire în pardoseală, terase mari, jacuzzi și piscină. Cuplul a amenajat chiar și camera copilului, deoarece își doresc foarte mult să devină părinți cât mai curând.

“ Sper, din tot sufletul, să reușim să ne mutăm anul viitor, de ziua mea! Mai avem multe de făcut, dar se muncește zilnic acolo. Deocamdată, casa se află tot la stadiul de construcție. Noi am luat casa la roșu, dar ne-am apucat, ca nebunii, să spargem tot. Am spart foarte mult din ea, pentru că am vrut să o facem așa cum ne-am dorit noi. Am făcut camerele mult mai mari și mai spațioase, facem piscină mare, gard. Am închis terasele, am făcut living din terasă.

Adică am făcut nebunii, nu glumă, pe acolo! Arată toată casa altfel decât atunci când am luat-o, pentru că nouă ne place să ne punem amprenta, în orice și mai ales în casa noastră. Abia aștept să fie gata, să fim o familie mare. Să fie cum ne-am dorit, avem foarte mult de lucru la ea. Dar, oricum, la finalul verii, vreau să fac o baie în piscină, abia aștept, în piscina noastră!”, a declarat Roxana, pentru Click!.

