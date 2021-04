Roxana Nemeș, despre cum a avut de suferit relația cu iubitul ei după plecarea la Survivor România: „Mi-a demostrat că...”

In articol:

Survivor România nu i-a testat doar aptitudinile de supraviețuire în sălbăticie și condiția fizică Roxanei Nemeș, ci și relația cu actualul partener de viață.

A stat destul timp în competiția fenomen de pe Kanal D, cât să-și dea seama dacă pe plan amoros a făcut cea mai bună alegere. Iată ce spune despre relația ei în cel mai recent interviu!

Artista a părăsit Republica Dominicană nu din cauză că nu mai făcea față fizic, ci pentru că starea ei de sănătate a început să se degradeze din cauza lipsei hranei consistente. Aceasta obișnuia să mănânce cel mai mult nuci de cocos și rareori fructe de mare, iar atunci când mai câștiga vreun meci de recompensă mai primeau și alte preparate. Astfel, aceasta a început să aibă mari probleme de sănătate, iar verdicul medicilor din Domincană a fost clar, blondina a trebuit să părăsească Survivor România.

Cui i-a dus dorul cel mai mult cât a stat în competiție

Credea că dorul de casă o va împiedica să stea cât mai mult în emisiune, însă a reușit să treacă peste acest obstacol și fost trup și suflet în momentul în care a pășit pe nisipul din Republica Dominicană. În momentele de cumpănă, când simțea că este aproape să clacheze, voia să le audă glasul celor dragi și să se sfătuiască cu ei.

„Familia, oamenii dragi mi-au lipsit cel mai mult. Am crezut că îmi va fi foarte greu să gestionez dorul. Dar și când mă gândeam la ei și îmi era dor, nu am avut momente de neliniște. Și, din punctul ăsta de vedere mi-am demonstrat că am tărie psihică. Am avut momente când îmi doream să vorbesc cu iubitul meu, cu mama, să știu că sunt bine, să îmi dea un sfat”, a dezvăluit Roxana Nemeș într-un interviu pentru click.ro.

Roxana Nemeș, despre relația dintre ea și iubitul ei: „Competiția ne-a ajutat pe amândoi să ne vedem relația mai bine”

Pentru Roxana Nemeș, plecarea la Survivor România nu a făcut decât să-i demonstreze că are o relație extrem de sudată și stabilă cu iubitul ei. Ba mai mult, a putut observa cât de mult se poate baza pe el, iar acum așteaptă să treacă pandemia pentru a putea pune la cale cel mai important eveniment din viața lor: nunta.

„Mă gândeam că o să fie mai greu, dar mi-am dat seama că sunt foarte puternică și am rămas focusată pe ceea ce aveam de făcut acolo. Chiar mi-am propus să mă bucur de toata experiența „Survivor România” și am fost prezentă acolo din toate punctele de vedere, este o șansă cu care te întâlnești o dată în viață. Mă gândeam cu drag și dor la iubitul meu. Noi suntem la un nivel al relației în care nu mai avem nevoie de despărțiri pentru a ne testa relația. Dar competiția ne-a ajutat pe amândoi să ne vedem relația mai bine. Mi-a demostrat că mă pot baza pe el cu absolut tot ce înseamnă paginile mele de socializare, imaginea mea, actele mele și asta mi-a placut foarte mult. S-a implicat foarte mult. Simt că i-a fost foarte dor de mine și, în momentul ăsta, suntem foarte bine unul cu celalalt. O să vină și nunta, cu siguranță, când va trece pandemia și va fi momentul”, a mai adăugat artista pentru aceeași sursă citată.