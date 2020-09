Roxana Nemes este noua concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

In articol:

In editia de aseara a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, o noua concurenta cu drepturi depline s-a alaturat celorlalte opt, dupa ce, in editia de sambata trecuta, Raluca Tanase a fost eliminata din competitie. Roxana Nemes este cea de-a noua celebritate care lupa pentru a-si demonstra veleitatile stilistice si a avea sansa de a castiga marele premiu.

Roxana Nemes, noua concurentă de la Bravo, ai Stil! Celebrities

Participarea la „Bravo Ai Stil”, reprezinta pentru ea, un pas important in cariera si totodata, o provocare. Isi doreste foarte mult ca publicul sa o cunoasca si ca om, ca personalitate si nu in ultimul rand, sa o perceapa ca pe o femeie cu stil.

„Imi doresc foarte mult ca publicul sa ma cunosca nu numai prin prisma artistului Roxana Nemes, dar sa imi cunoasca si personalitatea. Este un show de divertisment, imi plac aceste provocari, sunt mereu deschisa, de aceea am acceptat aceasta propunere. Simt ca voi oferi mai multe publicului, iar prin intermediul acestei emisiuni o pot face. Imi doresc sa invat despre stil mai mult; ca artist, o echipa se ocupa de mine si nu ma interesa atat de mult pana in acest moment acest aspect. Sper sa fiu pe placul tuturor, am emotiii uriase”, a spus Roxana Nemes.

Roxana Nemes este un artist complet, aceasta canta de la varsta de 4 ani, parintii ei fiind cei care i-au descoperit talentul, in momentul in care aceasta a cantat, la varsta de 4 ani, in fata a peste 2000 de spectatori. Au urmat 8 ani de balet, perioda in care a castigat numeroase concursuri de muzica si dans.

Roxana Nemes a absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Universitatii Bucuresti. Succesul pe plan artistic l-a cunoscut in anul 2010, cu primul single “Give a little more”, care a fost semnat cu cea mai mare casa de productie din Franta. Dupa aceasta perioada, artista a strans in palmares, numeroase premii precum din cadrul: “Romanian Top Hits”, “Best New Act” si “Best Girl Act”.

Emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities” poate fi urmarita de miercuri pana vineri, de la ora 23:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 22:30, la Kanal D!