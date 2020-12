Roxana Nemeș, prima apariție după eliminarea de la „Bravo, ai Stil! Celebrities”: „Contează să rămâi în mintea oamenilor”

Roxana Nemeș a părăsit competiția „Bravo, ai Stil! Celebrities” în gala care s-a disputat în urmă cu aproape două săptămâni. Artista nu i-a impresionat pe jurați cu prestația sa din cadrul galei cu tematică de iarnă, așa că au decis că ea este ultima concurentă care trebuie să părăsească emisiunea.

In articol:

Roxana Nemeș a fost eliminată de la „Bravo, ai Stil! Celebrities”[Sursa foto: Facebook]

Roxana Nemeș a declarat în cadrul unui interviu că nu șe aștepta să iasă din competiție în ziua respectivă, dar cu toate acestea, este resemnată.

Citeste si: Zile libere de Crăciun și Revelion. Mai muncești abia în 2021. Vezi lista completă - evz.ro

Citeste si: Momente triste pentru Florin Pastramă! Mama sa a făcut infarct chiar de ziua ei! - bzi.ro

Ce a declarat Roxana Nemeș după ieșirea din competiția „Bravo, ai Stil! Celebrities”

Roxana Nemeș se declară câștigată în urma experienței pe care a trăit-o la „Bravo, ai Stil! Celebrities”.

Roxana Nemeș a fost eliminată de la „Bravo, ai Stil! Celebrities”[Sursa foto: Facebook]

„Așa e jocul până la urmă. Ca în viață. Uneori pierzi, alteori câștigi, dar nu vreau să cred că am pierdut. Pentru mine această experiență a fost una foarte frumoasă. Am învățat foarte multe lucruri din ea. Mi-a adus un plus pe toate planurile ca să spun așa. Faptul că am ieșit... până la urmă, odată și odată tot ieși. Foarte multe de demonstrat nu cred că aveam timp neapărat, adică nu are de ce să-mi pară rău. Normal că mi-ar fi plăcut să fiu în finală, dar până la urmă, nu știu dacă a fost un avantaj sau un dezavantaj faptul că am intrat destul de târziu față de celelalte colege ale mele. Colegele mele erau de atâta timp în competiție”, a spus Roxana Nemeș în cadrul unui live pe Wowbiz.ro.

Citește continuarea pe Radio Impuls